Tuzla'da lüks villada milyonluk soygun
06.12.2025 12:14
DHA
İstanbul'un Tuzla ilçesinde lüks bir villaya girerek yaklaşık 12 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı.
İstanbul'un Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'nde bulunan A.S.'ye ait lüks villaya 22 Kasım'da hırsız girdi. Polise başvuran A.S. hırsızların piyasa değeri toplam 10 milyon lira olan kol saatleri ile iki ruhsatlı tabanca, 6 bin euro, 4 bin 500 dolar ve çeşitli ziynet eşyalarını çalarak kaçtıklarını bildirdi.
A.S., ayrıca şüphelilerin kontak anahtarını evde buldukları kapıda park halindeki otomobilin de çalındığını söyledi. Mağdur toplam zararının 12 milyon liranın üzerinde olduğunu belirtti.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların villada bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.
Görüntülerde bahçe duvarından atlayarak içeri giren hırsızların, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra balkon kapısından içeri girip hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Şüphelileri yakalamak için 2 Aralık'ta Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 12 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüpheliler E.B.(23), A.A.(32) ve E.G.(23) gözaltına alındı. Öte yandan villadan çalınan lüks otomobil, sokakta park halinde bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden A.A.'nın 32 suç kaydı olduğu ayrıca 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.