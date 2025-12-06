Tuzla'da lüks villada milyonluk soygun

İstanbul'un Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'nde bulunan A.S.'ye ait lüks villaya 22 Kasım'da hırsız girdi. Polise başvuran A.S. hırsızların piyasa değeri toplam 10 milyon lira olan kol saatleri ile iki ruhsatlı tabanca, 6 bin euro, 4 bin 500 dolar ve çeşitli ziynet eşyalarını çalarak kaçtıklarını bildirdi.

A.S., ayrıca şüphelilerin kontak anahtarını evde buldukları kapıda park halindeki otomobilin de çalındığını söyledi. Mağdur toplam zararının 12 milyon liranın üzerinde olduğunu belirtti.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların villada bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.