Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi mahsur kaldı

Tuzla'da şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi mahsur kaldı - 1

Tuzla'da şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi mahsur kaldı - 2

Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı taşeron firmanın 2 çalışanı göçük altında kaldı.

Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi mahsur kaldı - 3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi mahsur kaldı - 4

Ekiplerin, işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

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