Twitter çöktü mü, sorun mu var? 28 Mart 2025 Son dakika Twitter’a (X) ne oldu, erişim sorunu mu yaşanıyor?
Twitter’da kullanıcılar ana sayfada yenileme hatası alırken “ Twitter çöktü mü” sorusuna cevap arıyor. 28 Mart cuma günü dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından birisi olan Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor. Sorunun global mi, yoksa yerel olarak mı yaşandığı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Erişim problemlerine ilişkin kullanıcılar geri bildirimde bulunuyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var? Twitter neden açılmıyor? İşte, 28 Mart Twitter son dakika gelişmeleri…
Dünyanın en popüler uygulamalarından birisi olan Twitter (X) erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Masaüstü ve mobil uygulamadan sosyal medya platformuna giriş yapmakta zorlanıyor. Twitter’da erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ilk olarak ağ bağlantısını kontrol ederken kimi kullanıcılar, erişim sorunuyla ilgili yapılan resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var? Twitter’a ne oldu? İşte, 28 Mart Twitter erişim sorununa ilişkin bilgiler…