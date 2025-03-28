Twitter çöktü mü, sorun mu var? 28 Mart 2025 Son dakika Twitter’a (X) ne oldu, erişim sorunu mu yaşanıyor?

Dünyanın en popüler uygulamalarından birisi olan Twitter (X) erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Masaüstü ve mobil uygulamadan sosyal medya platformuna giriş yapmakta zorlanıyor. Twitter’da erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ilk olarak ağ bağlantısını kontrol ederken kimi kullanıcılar, erişim sorunuyla ilgili yapılan resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var? Twitter’a ne oldu? İşte, 28 Mart Twitter erişim sorununa ilişkin bilgiler…