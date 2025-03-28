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Twitter çöktü mü, sorun mu var? 28 Mart 2025 Son dakika Twitter’a (X) ne oldu, erişim sorunu mu yaşanıyor?

Twitter’da kullanıcılar ana sayfada yenileme hatası alırken “ Twitter çöktü mü” sorusuna cevap arıyor. 28 Mart cuma günü dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından birisi olan Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor. Sorunun global mi, yoksa yerel olarak mı yaşandığı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Erişim problemlerine ilişkin kullanıcılar geri bildirimde bulunuyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var? Twitter neden açılmıyor? İşte, 28 Mart Twitter son dakika gelişmeleri…

Twitter çöktü mü, sorun mu var? 28 Mart 2025 Son dakika Twitter’a (X) ne oldu, erişim sorunu mu yaşanıyor? - 1

Dünyanın en popüler uygulamalarından birisi olan Twitter (X) erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Masaüstü ve mobil uygulamadan sosyal medya platformuna giriş yapmakta zorlanıyor. Twitter’da erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ilk olarak ağ bağlantısını kontrol ederken kimi kullanıcılar, erişim sorunuyla ilgili yapılan resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var? Twitter’a ne oldu? İşte, 28 Mart Twitter erişim sorununa ilişkin bilgiler…

TÜRKİYE HABERLERİ

Twitter çöktü mü, sorun mu var? 28 Mart 2025 Son dakika Twitter’a (X) ne oldu, erişim sorunu mu yaşanıyor? - 2

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 28 MART 2025?

28 Mart cuma günü saat 21.40 itibarıyla Twitter’a erişim problemleri yaşanıyor. Sosyal medya uygulaması hem mobilde hem de masaüstü uygulamada açılmıyor. Kullanıcılar Downdetector üzerinden yaptıkları geri bildirimde erişim sorunu yaşandığını doğruladı.

Twitter çöktü mü, sorun mu var? 28 Mart 2025 Son dakika Twitter’a (X) ne oldu, erişim sorunu mu yaşanıyor? - 3

TWİTTER (X) SORUNU VE ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Twitter’da yaşanan sorunun global olduğu biliniyor. Yurtdışındaki kullanıcılarda benzer şekilde uygulamaya girişte sorunla karşılaşıyor. 

Twitter çöktü mü, sorun mu var? 28 Mart 2025 Son dakika Twitter’a (X) ne oldu, erişim sorunu mu yaşanıyor? - 4

Erişim problemleriyle ilgili olarak kullanıcıların ağ bağlantısını kontrol etmesi ve telefonlarının mobil marketleri üzerinden uygulamanın güncel olup olmadığının kontrol etmesi tavsiye ediliyor. 

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