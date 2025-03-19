Twitter ve İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter ve İnstagram'a erişim sorunu
Twitter ve İnstagram'da yaşanan erişim problemleri devam ediyor. 19 Mart Çarşamba günü kullanıcılar, masaüstü ve mobil üzerinden sosyal medya platformu Twitter ve İnstagram'a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve hata ile karşılaşıyor. Twitter ve İnstagram'da sorunun yerel mi, dünya çapında olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Twitter ve İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?
Twitter ve İnstagram, sabah saatlerinden itibaren erişim ve güncellenme sorunu haberleriyle gündeme geldi. Twitter ve İnstagram uygulamasına erişime sağmaya çalışan kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde yüklenme sorusunuyla karşılaştı.