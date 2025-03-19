Twitter ve İnstagram erişim sorununda son durum: Twitter ve İnstagram çöktü mü, ne zaman açılacak ve neden girilmiyor?

TWİTTER VE İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Erişim sorunları, Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Twitter ve İnstagram'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olup, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda bilgi bulunmuyor.



Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor.