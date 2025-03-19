Twitter ve İnstagram erişim sorununda son durum: Twitter ve İnstagram çöktü mü, ne zaman açılacak ve neden girilmiyor?
Twitter ve İnstagram'da yaşanan erişim problemleriyle ilgili son durum vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 19 Mart Çarşamba günü kullanıcılar, masaüstü ve mobil üzerinden sosyal medya platformu Twitter ve İnstagram'a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve hata ile karşılaşıyor. Twitter ve İnstagram'da sorunun yerel mi, dünya çapında olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Twitter ve İnstagram erişim sorununda son durum ne? Twitter ve İnstagram çöktü mü, ne zaman açılacak ve neden girilmiyor?
Twitter ve İnstagram, sabah saatlerinden itibaren erişim ve güncellenme sorunu haberleriyle gündeme geldi. Twitter ve İnstagram uygulamasına erişime sağmaya çalışan kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde yüklenme sorusunuyla karşılaştı.