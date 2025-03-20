Twitter ve İnstagram ne zaman açılacak, düzeldi mi? Twitter ve İnstagram'da erişim sorunu ne zaman düzelecek? 20 Mart sosyal medya erişim sorunu

Twitter ve İnstagram erişim sorunu dün sabah saatlerinden itibaren sürmeye devam ediyor. Erişim ve güncellenme sorunu haberleriyle gündeme gelen sosyal medya platformlarının ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Twitter ve İnstagram uygulamasına erişime sağlamaya çalışan kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde yüklenme sorusunuyla karşılaştı. 20 Mart sabahı da sorun sürmeye devam ediyor. Peki, Twitter ve İnstagram ne zaman açılacak, düzeldi mi? Twitter ve İnstagram'da erişim sorunu ne zaman düzelecek?