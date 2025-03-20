Twitter ve İnstagram ne zaman açılacak, düzeldi mi? Twitter ve İnstagram'da erişim sorunu ne zaman düzelecek? 20 Mart sosyal medya erişim sorunu
Twitter ve İnstagram'ın ne zaman açılacağı ve yükleme problemlerinin ne zaman düzeleceği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 19 Mart Çarşamba günü kullanıcılar, masaüstü ve mobil üzerinden sosyal medya platformu Twitter ve İnstagram'a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve hata ile karşılaştı. 20 Mart Perşembe günü de yüklenme ve giriş problemleri yaşayan vatandaşlar Twitter ve İnstagram'da sorunun yerel mi yoksa dünya çapında olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Twitter ve İnstagram ne zaman açılacak, düzeldi mi? Twitter ve İnstagram'da erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte 20 Mart sosyal medya erişim sorunu.
Twitter ve İnstagram erişim sorunu dün sabah saatlerinden itibaren sürmeye devam ediyor. Erişim ve güncellenme sorunu haberleriyle gündeme gelen sosyal medya platformlarının ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Twitter ve İnstagram uygulamasına erişime sağlamaya çalışan kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde yüklenme sorusunuyla karşılaştı. 20 Mart sabahı da sorun sürmeye devam ediyor. Peki, Twitter ve İnstagram ne zaman açılacak, düzeldi mi? Twitter ve İnstagram'da erişim sorunu ne zaman düzelecek?