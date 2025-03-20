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Twitter ve İnstagram neden açılmıyor, erişim sorunu devam ediyor mu? Twitter ve İnstagram ne zaman açılacak, neden girilmiyor?

Twitter ve İnstagram'da yaşanan erişim problemleriyle ilgili son durum vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 19 Mart Çarşamba günü kullanıcılar, masaüstü ve mobil üzerinden sosyal medya platformu Twitter ve İnstagram'a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve hata ile karşılaştı. 20 Mart Perşembe günü de yüklenme problemleri yaşayan vatandaşlar Twitter ve İnstagram'da sorunun yerel mi yoksa dünya çapında olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Twitter ve İnstagram neden açılmıyor, erişim sorunu devam ediyor mu? Twitter ve İnstagram ne zaman açılacak, neden girilmiyor?

Twitter ve İnstagram neden açılmıyor, erişim sorunu devam ediyor mu? Twitter ve İnstagram ne zaman açılacak, neden girilmiyor? - 1

Twitter ve İnstagram, dün sabah saatlerinden itibaren erişim ve güncellenme sorunu haberleriyle gündeme geldi. Twitter ve İnstagram uygulamasına erişime sağmaya çalışan kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde yüklenme sorusunuyla karşılaştı. 20 Mart sabahı da sorun sürmeye devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Twitter ve İnstagram neden açılmıyor, erişim sorunu devam ediyor mu? Twitter ve İnstagram ne zaman açılacak, neden girilmiyor? - 2

TWİTTER VE İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Erişim sorunları, Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Twitter ve İnstagram'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olup, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda bilgi bulunmuyor.

Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

Twitter ve İnstagram neden açılmıyor, erişim sorunu devam ediyor mu? Twitter ve İnstagram ne zaman açılacak, neden girilmiyor? - 3

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 19 Mart 2025 tarihinde sabah saat 07.00 itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görülüyor.

Twitter ve İnstagram neden açılmıyor, erişim sorunu devam ediyor mu? Twitter ve İnstagram ne zaman açılacak, neden girilmiyor? - 4

20 MART ERİŞİM SORUNU DEVAM EDİYOR MU?

Kullanıcıların raporlarına göre Twitter'a erişim sorununun 20 Mart'ta bir önceki güne kıyasla azaldığı görülüyor.

Twitter ve İnstagram neden açılmıyor, erişim sorunu devam ediyor mu? Twitter ve İnstagram ne zaman açılacak, neden girilmiyor? - 5

Instagram'da gece boyu süren erişim sorunu 20 Mart sabahı da devam ediyor fakat kullanıcıların erişim sorunu bildirimlerinde bir azalma söz konusu.

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