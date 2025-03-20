Twitter ve İnstagram neden açılmıyor, erişim sorunu devam ediyor mu? Twitter ve İnstagram ne zaman açılacak, neden girilmiyor?
Twitter ve İnstagram'da yaşanan erişim problemleriyle ilgili son durum vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 19 Mart Çarşamba günü kullanıcılar, masaüstü ve mobil üzerinden sosyal medya platformu Twitter ve İnstagram'a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve hata ile karşılaştı. 20 Mart Perşembe günü de yüklenme problemleri yaşayan vatandaşlar Twitter ve İnstagram'da sorunun yerel mi yoksa dünya çapında olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Twitter ve İnstagram neden açılmıyor, erişim sorunu devam ediyor mu? Twitter ve İnstagram ne zaman açılacak, neden girilmiyor?
Twitter ve İnstagram, dün sabah saatlerinden itibaren erişim ve güncellenme sorunu haberleriyle gündeme geldi. Twitter ve İnstagram uygulamasına erişime sağmaya çalışan kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde yüklenme sorusunuyla karşılaştı. 20 Mart sabahı da sorun sürmeye devam ediyor.