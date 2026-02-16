Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Şubat Twitter erişim sorunu
16.02.2026 16:38
Son Güncelleme: 16.02.2026 16:52
Tuğba Öztürk
Sosyal medya platformu Twitter'a (X) erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfanın yenilenmemesi ve gönderilerin yüklenmemesi gibi sorunlarla karşılaştığını bildirmeye başladı. Downdetector isimli kullanıcı raporları uygulamasında ise Twitter'da problem olduğu gözlemleniyor. Peki, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor?
Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Twitter, eski adıyla X'te çökme sorunları yaşandığı bildirilmeye başladı. Uygulamaya girildiğinde ana sayfanın yüklenmemesi sonrasında "Twitter çöktü mü?" aramaları hız kazandı. Peki, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor?
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Twitter yani X'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfa yüklenmemesi ve akış yenileme hataları ile karşılaştığını ifade etti.
Downdetector'e göre 16 Şubat Pazartesi güncel verilerinde de saat 16.00 itibariyle X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemlendi.