Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Şubat Twitter erişim sorunu

Sosyal medya platformu Twitter'a (X) erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfanın yenilenmemesi ve gönderilerin yüklenmemesi gibi sorunlarla karşılaştığını bildirmeye başladı. Downdetector isimli kullanıcı raporları uygulamasında ise Twitter'da problem olduğu gözlemleniyor. Peki, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor?