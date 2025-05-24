Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 24 Mayıs 2025 Twitter erişim sorunu

Twitter'da (X) meydana gelen erişim sorunuyla ilgili birçok kişi araştırma yapmaya başladı. 24 Mayıs 2025 öğle saatlerinden itibaren Twitter kullanıcıları platforma erişimde ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümde yaşanan bağlantı problemleri sonrası sosyal medya kullanıcıları "Twitter çöktü mü?", "Twitter neden açılmıyor?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? İşte 24 Mayıs 2025 Twitter erişim sorunuyla ilgili ayrıntılar.

Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 24 Mayıs 2025 Twitter erişim sorunu - 1

Twitter'ın ne zaman açılacağı ve yükleme problemlerinin ne zaman düzeleceği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 24 Mayıs Cumartesi günü kullanıcılar, masaüstü ve mobil üzerinden sosyal medya platformu Twitter'a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve hata ile karşılaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 24 Mayıs 2025 Twitter erişim sorunu - 2

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kesinti bildirimlerini anlık olarak toplayan DownDetector gibi platformlara göre, 24 Mayıs 2025 saat 15.30 sularında Twitter’a dair şikayetlerde büyük bir artış yaşandı.

Bu da sorunun bölgesel değil, global çapta olabileceğine işaret ediyor.

Twitter yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 24 Mayıs 2025 Twitter erişim sorunu - 3

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılardan gelen ilk geri bildirimlere göre, Twitter ana sayfası yüklenmiyor, tweet gönderilemiyor ya da zaman akışı yenilenemiyor. Bazı kullanıcılar da uygulamaya hiç erişemediklerini ve “Bağlantı hatası” mesajı aldıklarını bildiriyor. Sorun, Türkiye genelinde olduğu gibi farklı ülkelerdeki kullanıcılardan da rapor ediliyor.

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