Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 24 Mayıs 2025 Twitter erişim sorunu

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılardan gelen ilk geri bildirimlere göre, Twitter ana sayfası yüklenmiyor, tweet gönderilemiyor ya da zaman akışı yenilenemiyor. Bazı kullanıcılar da uygulamaya hiç erişemediklerini ve “Bağlantı hatası” mesajı aldıklarını bildiriyor. Sorun, Türkiye genelinde olduğu gibi farklı ülkelerdeki kullanıcılardan da rapor ediliyor.