Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 24 Mayıs 2025 Twitter erişim sorunu
Twitter'da (X) meydana gelen erişim sorunuyla ilgili birçok kişi araştırma yapmaya başladı. 24 Mayıs 2025 öğle saatlerinden itibaren Twitter kullanıcıları platforma erişimde ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümde yaşanan bağlantı problemleri sonrası sosyal medya kullanıcıları "Twitter çöktü mü?", "Twitter neden açılmıyor?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? İşte 24 Mayıs 2025 Twitter erişim sorunuyla ilgili ayrıntılar.
Twitter'ın ne zaman açılacağı ve yükleme problemlerinin ne zaman düzeleceği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 24 Mayıs Cumartesi günü kullanıcılar, masaüstü ve mobil üzerinden sosyal medya platformu Twitter'a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve hata ile karşılaştı.