Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Mart Twitter erişim sorunu

26.03.2026 10:28

Tuğba Öztürk

Sosyal medya platformu Twitter'a (X) sabah saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfanın yenilenmemesi ve gönderilerin yüklenmemesi gibi sorunlarla karşılaştığını bildirmeye başladı. Downdetector isimli kullanıcı raporları uygulamasında ise gelen bildirimlerin ardından Twitter'da hata raporları gözlemlenmeye başladı. Peki, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter'da erişim sorunu mu var?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Twitter bir diğer adıyla X'te çökme sorunları yaşandığı bildirilmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren uygulamaya girildiğinde ana sayfanın yüklenmemesi sonrasında "Twitter çöktü mü?" aramaları hız kazandı. Peki, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter yani X'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfa yüklenmemesi ve akış yenileme hataları ile karşılaştığını ifade ediyor.

Downdetector'e göre 26 Mart Perşembe güncel verilerinde de saat 09.47 itibarıyla X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemlendi.