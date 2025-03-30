Twitter (X) çöktü mü son dakika? 30 Mart Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor?

Twitter çöktü mü? 30 Mart Pazar günü saat 17.40 itibarıyla dünyanın en fazla kullanıcısına sahip sosyal medya uygulaması Twitter’da erişim sorunları yaşanıyor. Twitter’da yaşanan erişim sorunlarının global mi, yoksa bölgesel mi olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Kullanıcıların yaptığı geri bildirimlere göre sosyal medya platformunda erişim sorunları yaşandığı biliniyor. Peki Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor? İşte, 30 Mart Twitter erişim sorunları son dakika…

Twitter (X) çöktü mü son dakika? 30 Mart Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor? - 1

Twitter’da sorun mu var? Mobil ve masaüstü üzerinden Twitter’a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar ana sayfa yenileme hatasıyla karşılaşıyor. Günün trend aramalarını göremeyen ve akış yenileme sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcılar ise “ Twitter (X) çöktü mü” sorusunun yanıtına odaklandı. Elon Musk’un sahibi olduğu sosyal medya uygulamasına geçtiğimiz günlerde siber saldırı yapılmıştı. Peki 30 Mart Twitter neden açılmıyor? İşte, sorunun çözümüne ilişkin bilgiler…

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Twitter (X) çöktü mü son dakika? 30 Mart Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor? - 2

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ 30 MART 2025?

Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda Twitter’da erişim sorunları yaşandığı biliniyor. Henüz konuyla ilgili yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

Twitter (X) çöktü mü son dakika? 30 Mart Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor? - 3

Ana sayfa yenileme sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcılar ise hatanın kaynağını öğrenmek istiyor.

Twitter (X) çöktü mü son dakika? 30 Mart Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor? - 4

30 Mart Pazar günü Twitter’da yaşanan sorunun global olarak gerçekleştiği biliniyor.

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