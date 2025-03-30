Twitter (X) çöktü mü son dakika? 30 Mart Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor?
Twitter çöktü mü? 30 Mart Pazar günü saat 17.40 itibarıyla dünyanın en fazla kullanıcısına sahip sosyal medya uygulaması Twitter’da erişim sorunları yaşanıyor. Twitter’da yaşanan erişim sorunlarının global mi, yoksa bölgesel mi olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Kullanıcıların yaptığı geri bildirimlere göre sosyal medya platformunda erişim sorunları yaşandığı biliniyor. Peki Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor? İşte, 30 Mart Twitter erişim sorunları son dakika…
Twitter’da sorun mu var? Mobil ve masaüstü üzerinden Twitter’a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar ana sayfa yenileme hatasıyla karşılaşıyor. Günün trend aramalarını göremeyen ve akış yenileme sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcılar ise “ Twitter (X) çöktü mü” sorusunun yanıtına odaklandı. Elon Musk’un sahibi olduğu sosyal medya uygulamasına geçtiğimiz günlerde siber saldırı yapılmıştı. Peki 30 Mart Twitter neden açılmıyor? İşte, sorunun çözümüne ilişkin bilgiler…