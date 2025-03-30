Twitter (X) çöktü mü son dakika? 30 Mart Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor?

Twitter’da sorun mu var? Mobil ve masaüstü üzerinden Twitter’a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar ana sayfa yenileme hatasıyla karşılaşıyor. Günün trend aramalarını göremeyen ve akış yenileme sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcılar ise “ Twitter (X) çöktü mü” sorusunun yanıtına odaklandı. Elon Musk’un sahibi olduğu sosyal medya uygulamasına geçtiğimiz günlerde siber saldırı yapılmıştı. Peki 30 Mart Twitter neden açılmıyor? İşte, sorunun çözümüne ilişkin bilgiler…