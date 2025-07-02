Twitter (X) çöktü mü? Son dakika Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor? 2 Temmuz 2025 Twitter hata bildirimi

Masaüstü ve mobil uygulama üzerinden Twitter’a giriş yapmaya çalışan bazı kullanıcılar, hata ile karşılaştıklarını ifade ediyor. Sorunun global mi yoksa bölgesel mi olduğunu merak edenler ise araştırmalarına başladı. Trend aramalara ulaşmaya çalışan ve akış yenilemeye çalışan kullanıcılar, farklı tarayıcılar üzerinden ve gizli sekmeden Twitter’a giriş yapmayı deniyor. Elon Musk’un sahibi olduğu uygulamayla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var? İşte, Twitter hata gelişmeleri…