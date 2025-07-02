Twitter (X) çöktü mü? Son dakika Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor? 2 Temmuz 2025 Twitter hata bildirimi

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen Twitter’da erişim sorunları yaşanıyor. Ana sayfaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “ Bir sorun oluştu.Yeniden yüklemeyi dene.” hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Hata ile karşılaşan kullanıcılar ise sorunun çözümünü ve kaynağını merak ediyor. Twitter’da erişim sorunu yaşayan kullanıcılar geri bildirim yapmaya devam ediyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var? 2 Temmuz Twitter neden açılmıyor? İşte, son dakika Twitter hata bildirimleri…

Twitter (X) çöktü mü? Son dakika Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor? 2 Temmuz 2025 Twitter hata bildirimi - 1

Masaüstü ve mobil uygulama üzerinden Twitter’a giriş yapmaya çalışan bazı kullanıcılar, hata ile karşılaştıklarını ifade ediyor. Sorunun global mi yoksa bölgesel mi olduğunu merak edenler ise araştırmalarına başladı. Trend aramalara ulaşmaya çalışan ve akış yenilemeye çalışan kullanıcılar, farklı tarayıcılar üzerinden ve gizli sekmeden Twitter’a giriş yapmayı deniyor. Elon Musk’un sahibi olduğu uygulamayla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var? İşte, Twitter hata gelişmeleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

Twitter (X) çöktü mü? Son dakika Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor? 2 Temmuz 2025 Twitter hata bildirimi - 2

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda 2 Temmuz Çarşamba günü saat 16.50 itibarıyla uygulamada sorun yaşandığı aktarılıyor.

Anasayfa erişim sorunlarıyla karşı karşıya kalan kullanıcılar, konuyla ilgili resmi açıklamaları takip ediyor.

Twitter (X) çöktü mü? Son dakika Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor? 2 Temmuz 2025 Twitter hata bildirimi - 3

Henüz Twitter’da erişim sorunun kaynağına ve çözümüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Twitter’da erişim sorunu olduğu biliniyor.

Twitter (X) çöktü mü? Son dakika Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor? 2 Temmuz 2025 Twitter hata bildirimi - 4

Downdetector’a göre kullanıcılar, Twitter hesaplarına giriş yapamadıklarını bildiriyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır. 

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