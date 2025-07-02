Twitter (X) çöktü mü? Son dakika Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor? 2 Temmuz 2025 Twitter hata bildirimi
Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen Twitter’da erişim sorunları yaşanıyor. Ana sayfaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “ Bir sorun oluştu.Yeniden yüklemeyi dene.” hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Hata ile karşılaşan kullanıcılar ise sorunun çözümünü ve kaynağını merak ediyor. Twitter’da erişim sorunu yaşayan kullanıcılar geri bildirim yapmaya devam ediyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var? 2 Temmuz Twitter neden açılmıyor? İşte, son dakika Twitter hata bildirimleri…
Masaüstü ve mobil uygulama üzerinden Twitter’a giriş yapmaya çalışan bazı kullanıcılar, hata ile karşılaştıklarını ifade ediyor. Sorunun global mi yoksa bölgesel mi olduğunu merak edenler ise araştırmalarına başladı. Trend aramalara ulaşmaya çalışan ve akış yenilemeye çalışan kullanıcılar, farklı tarayıcılar üzerinden ve gizli sekmeden Twitter’a giriş yapmayı deniyor. Elon Musk’un sahibi olduğu uygulamayla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki Twitter çöktü mü, sorun mu var? İşte, Twitter hata gelişmeleri…