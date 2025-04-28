Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? 28 Nisan 2025 Twitter’da erişim sorunu mu var?

Son dakika “Twitter’da sorun mu var” Elon Musk’un sahibi olduğu Twitter (X) platformu geçtiğimiz günlerde siber saldırılar sebebiyle erişim sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Erişim problemleri tekrarlanmaya devam ederken sorunun kaynağı ve çözümü kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Mobil ve masaüstü uygulaması üzerinden Twitter’a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Akışta yenileme problemleri sürerken “ Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? sorularının cevapları araştırılıyor.