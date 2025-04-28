Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? 28 Nisan 2025 Twitter’da erişim sorunu mu var?
“Twitter çöktü mü” dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan sosyal medya uygulamalarından olan Twitter’a erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar yaptıkları raporlamalar doğrultusunda uygulamaya erişim sorunu olduğunu bildiriyor. Twitter’da yaşanan sorunun kaynağına ulaşmak isteyenler ise resmi açıklama gelip gelmediğini yakından takip ediyor. Twitter’da kullanıcılar zaman zaman ana sayfada erişim sorunlarıyla karşılaşıyor. Peki Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor? İşte, Twitter (X) erişim sorunu son dakika gelişmeleri…
Son dakika “Twitter’da sorun mu var” Elon Musk’un sahibi olduğu Twitter (X) platformu geçtiğimiz günlerde siber saldırılar sebebiyle erişim sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Erişim problemleri tekrarlanmaya devam ederken sorunun kaynağı ve çözümü kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Mobil ve masaüstü uygulaması üzerinden Twitter’a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Akışta yenileme problemleri sürerken “ Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? sorularının cevapları araştırılıyor.