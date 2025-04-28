Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? 28 Nisan 2025 Twitter’da erişim sorunu mu var?

“Twitter çöktü mü” dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan sosyal medya uygulamalarından olan Twitter’a erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar yaptıkları raporlamalar doğrultusunda uygulamaya erişim sorunu olduğunu bildiriyor. Twitter’da yaşanan sorunun kaynağına ulaşmak isteyenler ise resmi açıklama gelip gelmediğini yakından takip ediyor. Twitter’da kullanıcılar zaman zaman ana sayfada erişim sorunlarıyla karşılaşıyor. Peki Twitter’da sorun mu var, neden açılmıyor? İşte, Twitter (X) erişim sorunu son dakika gelişmeleri…

Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? 28 Nisan 2025 Twitter’da erişim sorunu mu var? - 1

Son dakika “Twitter’da sorun mu var” Elon Musk’un sahibi olduğu Twitter (X) platformu geçtiğimiz günlerde siber saldırılar sebebiyle erişim sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Erişim problemleri tekrarlanmaya devam ederken sorunun kaynağı ve çözümü kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Mobil ve masaüstü uygulaması üzerinden Twitter’a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Akışta yenileme problemleri sürerken “ Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? sorularının cevapları araştırılıyor.

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Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? 28 Nisan 2025 Twitter’da erişim sorunu mu var? - 2

TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ 28 NİSAN 2025?

Twitter’da bazı kullanıcılar erişim problemi yaşadığını bildirdi. Kullanıcı rapolarlamaları doğrultusunda X platformunda sorun olduğu biliniyor. Henüz resmi kaynaklardan sorunun çözümüne ilişkin bir açıklama gelmedi.

Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? 28 Nisan 2025 Twitter’da erişim sorunu mu var? - 3

Özellikle Avrupa’da bazı ülkelerde elektrik kesintisi yaşanırken sorunun sunucu bazlı olup olmadığı araştırılıyor.

Twitter (X) çöktü mü, sorun mu var? 28 Nisan 2025 Twitter’da erişim sorunu mu var? - 4

Downdetector’a göre Twitter’da yaşanan erişim sorunları 17.30 itibarıyla devam ediyor. Bazı kullanıcılar ise uygulamaya sorunsuz giriş yapabildiğini aktarıyor.

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