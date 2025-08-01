TYP başvuru tarihleri 2025-2026: İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) şartları nedir, ne zaman başlıyor?

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işi olmayan vatandaşlara geçici gelir desteği sağlamak adına başlatıldı. TYP ile okullarda temizlik görevlisi, güvenlik personeli olarak çalışma fırsatı sunuluyor. Başvuruları İŞKUR üzerinden alınan TYP'de haftalık çalışma süresi 45 saattir. Katılımcılar, çalıştıkları her gün için günlük asgari ücret kadar ödeme alıyor. İş arayışında olanlar TYT başvuru tarihlerine odaklandı. Peki, TYP alımı olacak mı?

TYP başvuru tarihleri 2025-2026: İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) şartları nedir, ne zaman başlıyor? - 1

TYP kapsamında alımlar il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Özellikle 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala kamu kurum ve kuruluşları için TYP ile işçi alımı gündeme geldi. İŞKUR üzerinden başvuruları alınan Toplum Yararına Program (TYP)'da; kadınlar, 35 yaş üstü, engelliler ve eski hükümlüler öncelikli listede yer alır. İşte, TYP başvuruları hakkında detaylar...

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TYP başvuru tarihleri 2025-2026: İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) şartları nedir, ne zaman başlıyor? - 2

TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

Bu sene Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları için henüz tarih açıklaması gelmedi. İlçeler özel olarak başvuru tarihlerini duyurmaya başladı.

Başvuru süreçlerinin okulların açılacağı eylül ayına kadar başlayıp tamamlanması bekleniyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor.

TYP başvuru tarihleri 2025-2026: İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) şartları nedir, ne zaman başlıyor? - 3

TYP BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kuruma kayıtlı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

TYP başvuru tarihleri 2025-2026: İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) şartları nedir, ne zaman başlıyor? - 4

TYP SÜRESİ VE ÜCRETİ

TYP'den yararlananlar çalıştığı gün kadar günlük asgari ücret tutarı kadar ödeme alır. Ayrıca haftalık 45 saat ve toplamda 6 ay kadar çalışma süresi vardır.

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