TYP başvuru tarihleri 2025-2026: İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) şartları nedir, ne zaman başlıyor?
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işi olmayan vatandaşlara geçici gelir desteği sağlamak adına başlatıldı. TYP ile okullarda temizlik görevlisi, güvenlik personeli olarak çalışma fırsatı sunuluyor. Başvuruları İŞKUR üzerinden alınan TYP'de haftalık çalışma süresi 45 saattir. Katılımcılar, çalıştıkları her gün için günlük asgari ücret kadar ödeme alıyor. İş arayışında olanlar TYT başvuru tarihlerine odaklandı. Peki, TYP alımı olacak mı?
TYP kapsamında alımlar il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Özellikle 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala kamu kurum ve kuruluşları için TYP ile işçi alımı gündeme geldi. İŞKUR üzerinden başvuruları alınan Toplum Yararına Program (TYP)'da; kadınlar, 35 yaş üstü, engelliler ve eski hükümlüler öncelikli listede yer alır. İşte, TYP başvuruları hakkında detaylar...