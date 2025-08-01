TYP başvuru tarihleri 2025-2026: İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) şartları nedir, ne zaman başlıyor?

TYP kapsamında alımlar il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Özellikle 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala kamu kurum ve kuruluşları için TYP ile işçi alımı gündeme geldi. İŞKUR üzerinden başvuruları alınan Toplum Yararına Program (TYP)'da; kadınlar, 35 yaş üstü, engelliler ve eski hükümlüler öncelikli listede yer alır. İşte, TYP başvuruları hakkında detaylar...