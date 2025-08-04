TYP başvuruları başladı: İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? (TYP ilanı paylaşan İl Milli Eğitim Müdürlükleri)
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde temizlik ve güvenlik görevlisi ihtiyacını karşılamak amacıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımları başladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan başvurular, belirli illerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanan ilanlarla duyuruluyor. Peki, TYP başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde ilanlar yayımlandı?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında başvurular başladı. Vatandaşlar için önemli bir istihdam ve gelir kaynağı olan TYP’ler, kamu kurumlarında kısa süreli ve geçici iş imkanı sunuyor. Bu kapsamda, TYP ilanı yayımlayan İl Milli Eğitim Müdürlükleri de program dahilinde çeşitli pozisyonlar için başvuru almaya başladı.