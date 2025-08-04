TYP başvuruları başladı: İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? (TYP ilanı paylaşan İl Milli Eğitim Müdürlükleri)

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde temizlik ve güvenlik görevlisi ihtiyacını karşılamak amacıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımları başladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan başvurular, belirli illerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanan ilanlarla duyuruluyor. Peki, TYP başvurusu nasıl yapılır? Hangi illerde ilanlar yayımlandı?

TYP başvuruları başladı: İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? (TYP ilanı paylaşan İl Milli Eğitim Müdürlükleri) - 1

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında başvurular başladı. Vatandaşlar için önemli bir istihdam ve gelir kaynağı olan TYP’ler, kamu kurumlarında kısa süreli ve geçici iş imkanı sunuyor. Bu kapsamda, TYP ilanı yayımlayan İl Milli Eğitim Müdürlükleri de program dahilinde çeşitli pozisyonlar için başvuru almaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

TYP başvuruları başladı: İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? (TYP ilanı paylaşan İl Milli Eğitim Müdürlükleri) - 2

KASTAMONU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz ile Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Program (TYP) proje sözleşmesi kapsamında toplamda 600 kişilik personel alımı yapılacaktır.

Başvurular 01-05 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak olup İŞKUR irtibat büroları, ALO 170, İŞKUR-e-şube ( https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx) adreslerinden yapılabilir.

TYP başvuruları başladı: İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? (TYP ilanı paylaşan İl Milli Eğitim Müdürlükleri) - 3

12 Ağustos 2025 tarihinde Salı günü saat 09:00'da 23 Ağustos Ortaokulunun spor salonunda TYP noter kurası çekilecektir.

Personelin çalışma süresi 01.09.2025 -27.02.2026 tarihleri arasında olacaktır.

TYP başvuruları başladı: İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? (TYP ilanı paylaşan İl Milli Eğitim Müdürlükleri) - 4

ORDU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN,

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen 720 kişilik kamu hizmetlerinin desteklenmesi kapsamındaki kontenjan dâhilinde 6 ay süre ile Toplum Yararına Program başvuruları 01 Ağustos - 5 Ağustos 2025 tarihleri (dâhil) arasında yapılacaktır. Toplum Yararına Programdan daha önce yararlanmış ancak dokuz aylık süresini doldurmayan katılımcılar, başvuru yapmaları halinde yeni programdan kalan süreleri kadar yararlanabilecektir. Katılımcıların tamamı NOTER Yöntemi ile seçilecektir. Noter kurası 08.08.2025 tarihinde saat 09:00'da İl Milli Eğitim Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Programlara katılmak isteyen ve aşağıdaki şartları taşıyanlar; kurumumuzun www.iskur.gov.tr internet adresinden, e- Devlet, esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak ve ALO 170 iletişim hattını arayarak da başvurularını yapabilecektir. TYP programı başlama ve bitiş tarihleri; 01.09.2025 – 28.02.2026 tarihleri arasında 6 ay süre ile uygulanacaktır.

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