TYP kura sonuçları nihai isim listesi il il açıklanıyor! TYP kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki iş ilanlarına başvuruların tamamlanması ardından kura sonuçları ve isim listeleri paylaşılmaya başlandı. TYP kura sonuçları ve isim listesi (asil - yedek), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il müdürlüklerinin resmi sayfalarından paylaşılıyor.

TYP kura sonuçları nihai isim listesi il il açıklanıyor! TYP kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? - 1

İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında görevlendirilecek kişilerin kura çekimi bazı illerde gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri TYP kura sonuçları isim listesini resmi internet adreslerinden paylaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

TYP kura sonuçları nihai isim listesi il il açıklanıyor! TYP kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? - 2

AÇIKLANAN İLLER

ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü yayımladığı duyuruda; "İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda 321184 nolu Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 09.07.2024 tarih ve 09:00‘da İl Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen mülakatta uygun görülen kişilere ait liste ve listede adı geçenlerden istenilen belgeler ektedir." ifadelerine yer verdi.

ANKARA TYP SONUÇLARI

KONYA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü 2024 Yılı Toplum Yararına Programı (TYP) Mülakat Listesini paylaştı. Yapılan açıklamada; "Toplum Yararına Programı kapsamında Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze 118 kişilik kontenjan verilmiştir." denildi.

KONYA TYP SONUÇLARI

TYP kura sonuçları nihai isim listesi il il açıklanıyor! TYP kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? - 3

ADIYAMAN

İŞKUR - TYP Kapsamında İl Müdürlüğümüzde Temizlik Personeli olarak çalıştırılacak kişiler için 09/07/2024 tarihinde saat 11:00’ de İl Müdürlüğümüz Konferans Salonunda yapılan kura çekim sonuçlarına ait Asil ve Yedek aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ADIYAMAN TYP SONUÇLARI

ADANA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Toplum Yararına Programda çalışakların isim listesini paylaştı.

ADANA TYP SONUÇLARI

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