TYP kura sonuçları nihai isim listesi il il açıklanıyor! TYP kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki iş ilanlarına başvuruların tamamlanması ardından kura sonuçları ve isim listeleri paylaşılmaya başlandı. TYP kura sonuçları ve isim listesi (asil - yedek), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il müdürlüklerinin resmi sayfalarından paylaşılıyor.
İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında görevlendirilecek kişilerin kura çekimi bazı illerde gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri TYP kura sonuçları isim listesini resmi internet adreslerinden paylaştı.