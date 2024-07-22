TYP kura sonuçları nihai isim listesi il il açıklanıyor! TYP kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

AÇIKLANAN İLLER

ANKARA



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü yayımladığı duyuruda; "İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda 321184 nolu Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 09.07.2024 tarih ve 09:00‘da İl Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen mülakatta uygun görülen kişilere ait liste ve listede adı geçenlerden istenilen belgeler ektedir." ifadelerine yer verdi.

ANKARA TYP SONUÇLARI



KONYA



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü 2024 Yılı Toplum Yararına Programı (TYP) Mülakat Listesini paylaştı. Yapılan açıklamada; "Toplum Yararına Programı kapsamında Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze 118 kişilik kontenjan verilmiştir." denildi.



KONYA TYP SONUÇLARI