TYP kura sonuçları ve isim listesi açıklanmaya başladı (Sivas, Elazığ, Diyarbakır...): Kura sonuçları nasıl öğrenilir?

DİYARBAKIR TYP DUYURUSU

17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz nezdinde 1.350 TYP katılımcı kontenjanı için Valiliğimiz internet sitesinde ve Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında 20.01.2023 tarihinde duyurusu yapılarak 21-25 Ocak 2023 tarihleri arasında başvurusu alınan TYP projelerinin katılımcı seçimi elektronik noter kurası olarak 31.01.2023 tarihi saat 10:00’da Diyarbakır Valiliğinde icra edilecektir. Kura çekimi Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesapları olan



Facebook: @diyarbakiriskur (https://www.facebook.com/diyarbakiriskur)



Twitter: @iskurdiyarbakir (https://twitter.com/iskurdiyarbakir)



Youtube: @Diyarbakır İŞKUR (https://www.youtube.com/channel/UCH-B3bA616wTMPLCBH8yBxA)



hesaplarından canlı yayınlanacaktır.



Noter kurası neticesinde oluşan listeler nihai liste olmayıp, Yüklenici (Milli Eğitim Müdürlükleri) ve İŞKUR tarafında gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (Adres, SGK sigortalılık, emeklilik ve vergi mükellefiyeti sorguları, Gelir Tespiti, Katılımcı Geçmiş sorguları ve Kursiyer Geçmişleri sorguları) sonrasında listeler kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmayacaktır.



Nihai Listelerin açıklanması için öngörülen tarih, 3 Şubat 2022’dir.