TYP kura sonuçları ve isim listesi açıklanmaya başladı (Sivas, Elazığ, Diyarbakır...): Kura sonuçları nasıl öğrenilir?

İŞKUR TYP işçi alımları geçtiğimiz günlerde il il alınmaya başlamıştı. Başvuru sürecinin tamamlandığı illerde kura süreci başladı. Başvuruda bulunan vatandaşlar İŞKUR TYP kura sonuçları ve isim listesini araştırıyor.
Başvuru yapan adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet siteesi üzerinden ulaşabilirler.
TYP ile ilgili yapılan duyuruları derledik.
Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, isim listesi ve istenen belgeleri duyurdu.
Elazığ İş-Kur TYP Toplum yararına çalışma programına dair kura çekimleri; 30 Ocak 2023 Pazartesi günü tamamlandı. İsim listesi Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.
17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz nezdinde 1.350 TYP katılımcı kontenjanı için Valiliğimiz internet sitesinde ve Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında 20.01.2023 tarihinde duyurusu yapılarak 21-25 Ocak 2023 tarihleri arasında başvurusu alınan TYP projelerinin katılımcı seçimi elektronik noter kurası olarak 31.01.2023 tarihi saat 10:00’da Diyarbakır Valiliğinde icra edilecektir. Kura çekimi Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesapları olan
Facebook: @diyarbakiriskur (https://www.facebook.com/diyarbakiriskur)
Twitter: @iskurdiyarbakir (https://twitter.com/iskurdiyarbakir)
Youtube: @Diyarbakır İŞKUR (https://www.youtube.com/channel/UCH-B3bA616wTMPLCBH8yBxA)
hesaplarından canlı yayınlanacaktır.
Noter kurası neticesinde oluşan listeler nihai liste olmayıp, Yüklenici (Milli Eğitim Müdürlükleri) ve İŞKUR tarafında gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (Adres, SGK sigortalılık, emeklilik ve vergi mükellefiyeti sorguları, Gelir Tespiti, Katılımcı Geçmiş sorguları ve Kursiyer Geçmişleri sorguları) sonrasında listeler kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmayacaktır.
Nihai Listelerin açıklanması için öngörülen tarih, 3 Şubat 2022’dir.