TYP kura sonuçları ve isim listesi bazı illerde ilan edildi: Güvenlik ve temizlik görevlisi alımları kura yöntemiyle yapılıyor
Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki iş ilanları İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından paylaşılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bünyesinde istihdam edilecek güvenlik ve temizlik görevlisi alımları için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmişti. Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımları kura yöntemiyle yapılıyor. TYP kura sonuçları ve isim listesi bazı illerde ilan edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında alımı yapılacak olan işçi alımları için başvuru süreci sona erdi. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala TYP kura sonuçları ve isim listesi duyurulmaya başlandı.