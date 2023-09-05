TYP kura sonuçları ve isim listesi bazı illerde ilan edildi: Güvenlik ve temizlik görevlisi alımları kura yöntemiyle yapılıyor

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki iş ilanları İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından paylaşılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bünyesinde istihdam edilecek güvenlik ve temizlik görevlisi alımları için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmişti. Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımları kura yöntemiyle yapılıyor. TYP kura sonuçları ve isim listesi bazı illerde ilan edildi.

TYP kura sonuçları ve isim listesi bazı illerde ilan edildi: Güvenlik ve temizlik görevlisi alımları kura yöntemiyle yapılıyor - 1

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında alımı yapılacak olan işçi alımları için başvuru süreci sona erdi.  Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala TYP kura sonuçları ve isim listesi duyurulmaya başlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

TYP kura sonuçları ve isim listesi bazı illerde ilan edildi: Güvenlik ve temizlik görevlisi alımları kura yöntemiyle yapılıyor - 2

Başvuru yapan adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet siteesi üzerinden ulaşabilirler.

TYP kura sonuçları ve isim listesi bazı illerde ilan edildi: Güvenlik ve temizlik görevlisi alımları kura yöntemiyle yapılıyor - 3

ADIYAMAN

Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde yapılan kura çekimi sonuçlandı.

TYP Asıl Liste için tıklayınız.

TYP kura sonuçları ve isim listesi bazı illerde ilan edildi: Güvenlik ve temizlik görevlisi alımları kura yöntemiyle yapılıyor - 4

BURSA

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, TYP (Toplum Yararına Programı) kapsamında, istihdam edilmek üzere verilen kontenjanlar için katılımcıların görevlendirme sıralarını belirlemek üzere 01.09.2023 Cuma günü saat 09:00'da Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonucu, temizlik görevlileri için asıl ve yedek listeler belirlenmiştir.

TYP Temizlik Görevlileri Asıl Liste için tıklayınız.

TYP kura sonuçları ve isim listesi bazı illerde ilan edildi: Güvenlik ve temizlik görevlisi alımları kura yöntemiyle yapılıyor - 5

VAN

2023 Yılı TYP Kapsamında Alınacak İş-Kur Personeli Noter Kura Sonuçları açıklandı.

Müdürlüğümüz bünyesinde alınacak İş-Kur personeli Noter kura sonuçları için tıklayınız..

TYP kura sonuçları ve isim listesi bazı illerde ilan edildi: Güvenlik ve temizlik görevlisi alımları kura yöntemiyle yapılıyor - 6

UŞAK

İş-kur üzerinden TYP kapsamında çalışacaklar için Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçlarına ulaşmak için aşağıda yer alan listeye tıklayabilirsiniz.

Listede yer alan isimlerin 05.09.2023 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgelerle beraber Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSİM LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TYP kura sonuçları ve isim listesi bazı illerde ilan edildi: Güvenlik ve temizlik görevlisi alımları kura yöntemiyle yapılıyor - 7

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP kura çekimi oluşan asil ve yedek Listeleri 1 Eylül 2023 tarihinde ilan edildi. 

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP Kura Çekimi Sonucu oluşan Asil ve Yedek Listeleri için tıklayınız...

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