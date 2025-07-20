TYT ile alan bölümler 2025: Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ile alan 4 yıllık bölüm var mı? 2 yıllık ön lisans bölümleri listesi

TYT İLE ALAN 2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLER

* Acil Durum ve Afet Yönetimi

* Açık Deniz Sondaj Teknolojisi

* Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi

* Adalet

* Ağız ve Diş Sağlığı

* Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

* Ambalaj Tasarımı

* Ameliyathane Hizmetleri

* Anestezi

* Arıcılık

* Aşçılık

* Atçılık ve Antrenörlüğü

* Atık Yönetimi

* Avcılık ve Yaban Hayatı

* Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

* Bağcılık

* Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi

* Bahçe Tarımı

* Bankacılık ve Sigortacılık

* Basım ve Yayım Teknolojileri

* Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi

* Bilgi Yönetimi

* Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

* Bilgisayar Operatörlüğü

* Bilgisayar Programcılığı

* Bilgisayar Teknolojisi

* Bilişim Güvenliği Teknolojisi

* Bitki Koruma

* Biyokimya

* Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü

* Boya Teknolojisi

* Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

* Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetler

* CNC Programlama ve Operatörlüğü

* Coğrafi Bilgi Sistemleri

* Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

* Çağrı Merkezi Hizmetleri

* Çevre Koruma ve Kontrol

* Çevre Sağlığı

* Çevre Temizliği ve Denetimi

* Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

* Çini Sanatı ve Tasarımı

* Çocuk Gelişimi

* Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

* Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

* Deniz Brokerliği

* Deniz Ulaştırma ve İşletme

* Deniz ve Liman İşletmeciliği

* Deri Teknolojisi

* Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği

* Dış Ticaret

* Dijital Fabrika Teknolojileri

* Diş Protez Teknolojisi

* Diyaliz

* Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

* Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

* Döküm

* Eczane Hizmetleri

* Elektrik

* Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

* Elektrikli Cihaz Teknolojisi

* Elektronik Haberleşme Teknolojisi

* Elektronik Teknolojisi

* Elektronörofizyoloji

* Emlak Yönetimi

* Endüstri Ürünleri Tasarımı

* Endüstriyel Cam ve Seramik

* Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi

* Endüstriyel Kalıpçılık

* Enerji Tesisleri İşletmeciliği

* Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

* Engelliler İçin Gölge Öğreticilik

* Eser Koruma

* Et ve Ürünleri Teknolojisi

* E-Ticaret ve Pazarlama

* Ev İdaresi

* Evde Hasta Bakımı

* Fındık Eksperliği

* Fidan Yetiştiriciliği

*Fizyoterapi

*Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

*Geleneksel El Sanatları

*Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu

*Gemi İnşaatı

*Gemi Makineleri İşletmeciliği

*Geoteknik

*Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

*Gıda Teknolojisi

*Giyim Üretim Teknolojisi

*Görsel İletişim

*Grafik Tasarımı

*Halıcılık ve Kilimcilik

*Halkla İlişkiler ve Tanıtım

*Harita Kadastro

*Hasta Bakımı

*Hava Lojistiği

*Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

*Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

*İç Mekan Tasarımı

*İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

*İkram Hizmetleri