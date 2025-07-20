TYT ile alan bölümler 2025: Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ile alan 4 yıllık bölüm var mı? 2 yıllık ön lisans bölümleri listesi

TYT İLE ALAN 2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLER
* Acil Durum ve Afet Yönetimi
* Açık Deniz Sondaj Teknolojisi
* Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi
* Adalet
* Ağız ve Diş Sağlığı
* Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
* Ambalaj Tasarımı
* Ameliyathane Hizmetleri
* Anestezi
* Arıcılık
* Aşçılık
* Atçılık ve Antrenörlüğü
* Atık Yönetimi
* Avcılık ve Yaban Hayatı
* Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
* Bağcılık
* Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi
* Bahçe Tarımı
* Bankacılık ve Sigortacılık
* Basım ve Yayım Teknolojileri
* Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi
* Bilgi Yönetimi
* Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
* Bilgisayar Operatörlüğü
* Bilgisayar Programcılığı
* Bilgisayar Teknolojisi
* Bilişim Güvenliği Teknolojisi
* Bitki Koruma
* Biyokimya
* Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü
* Boya Teknolojisi
* Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
* Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetler
* CNC Programlama ve Operatörlüğü
* Coğrafi Bilgi Sistemleri
* Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
* Çağrı Merkezi Hizmetleri
* Çevre Koruma ve Kontrol
* Çevre Sağlığı
* Çevre Temizliği ve Denetimi
* Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
* Çini Sanatı ve Tasarımı
* Çocuk Gelişimi
* Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
* Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
* Deniz Brokerliği
* Deniz Ulaştırma ve İşletme
* Deniz ve Liman İşletmeciliği
* Deri Teknolojisi
* Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği
* Dış Ticaret
* Dijital Fabrika Teknolojileri
* Diş Protez Teknolojisi
* Diyaliz
* Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
* Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
* Döküm
* Eczane Hizmetleri
* Elektrik
* Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
* Elektrikli Cihaz Teknolojisi
* Elektronik Haberleşme Teknolojisi
* Elektronik Teknolojisi
* Elektronörofizyoloji
* Emlak Yönetimi
* Endüstri Ürünleri Tasarımı
* Endüstriyel Cam ve Seramik
* Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
* Endüstriyel Kalıpçılık
* Enerji Tesisleri İşletmeciliği
* Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
* Engelliler İçin Gölge Öğreticilik
* Eser Koruma
* Et ve Ürünleri Teknolojisi
* E-Ticaret ve Pazarlama
* Ev İdaresi
* Evde Hasta Bakımı
* Fındık Eksperliği
* Fidan Yetiştiriciliği
*Fizyoterapi
*Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
*Geleneksel El Sanatları
*Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu
*Gemi İnşaatı
*Gemi Makineleri İşletmeciliği
*Geoteknik
*Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
*Gıda Teknolojisi
*Giyim Üretim Teknolojisi
*Görsel İletişim
*Grafik Tasarımı
*Halıcılık ve Kilimcilik
*Halkla İlişkiler ve Tanıtım
*Harita Kadastro
*Hasta Bakımı
*Hava Lojistiği
*Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
*Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
*İç Mekan Tasarımı
*İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
*İkram Hizmetleri