TYT ile alan bölümler 2025: YKS TYT puanı ile hangi bölümler tercih edilir? TYT puan türü ile alan ön lisans bölümleri ve taban puanları
Üniversite eğitimi alma hayali ile 2025 YKS sınavına başvuran öğrenciler, TYT oturumuna 21 Haziran Cumartesi katıldı. İlk oturum olan TYT'de adaylara 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Sadece Temel Yeterlilik Testine katılan adaylar, ön lisans bölümler arasından tercih yapabilir. 2 milyon 560 bin 640 öğrencinin başvurduğu YKS TYT puanı ile hangi bölümler tercih edilir? İşte, TYT taban puanları...
2025 YKS, üniversite için ortaöğretim mezunu öğrencilerin katılımının zorunlu olduğu bir sınavdır. Üniversite sınavı 21-22 Haziran'da üç oturumda uygulanıyor. İlk oturumu TYT 21 Haziran'da gerçekleşti ve adaylar puan hesaplamalarına başladı. Sınavda; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 120 soru yer aldı. 2 yıllık ön lisans bölümlerini tercih edecek adaylar, ''2025 TYT puanıyla hangi bölümler gelir?'' sorusunu yöneltiyor.