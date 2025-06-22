TYT ile alan bölümler 2025: YKS TYT puanı ile hangi bölümler tercih edilir? TYT puan türü ile alan ön lisans bölümleri ve taban puanları

Kaynak Teknolojisi (2 Yıllık)

Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık)

Kooperatifçilik (2 Yıllık)

Kozmetik Teknolojisi (2 Yıllık)

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (2 Yıllık)

Kültürel Miras ve Turizm (2 Yıllık)

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği (2 Yıllık)

Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık)

Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık)

Lojistik (2 Yıllık)

Madencilik Teknolojisi (2 Yıllık)

Makine (2 Yıllık)

Makine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık)

Maliye (2 Yıllık)

Mantarcılık (2 Yıllık)

Marka İletişimi (2 Yıllık)

Marine ve Yat İşletmeciliği (2 Yıllık)

Medya ve İletişim (2 Yıllık)

Mekatronik (2 Yıllık)

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (2 Yıllık)

Mermer Teknolojisi (2 Yıllık)

Metalurji (2 Yıllık)

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)

Mimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık)

Mimari Restorasyon (2 Yıllık)

Mobil Teknolojileri (2 Yıllık)

Mobilya ve Dekorasyon (2 Yıllık)

Moda Tasarımı (2 Yıllık)

Moda Yönetimi (2 Yıllık)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık)

Nüfus ve Vatandaşlık (2 Yıllık)

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (2 Yıllık)

Nükleer Tıp Teknikleri (2 Yıllık)

Odyometri (2 Yıllık)

Optisyenlik (2 Yıllık)

Organik Tarım (2 Yıllık)

Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık)

Ortopedik Protez ve Ortez (2 Yıllık)

Otobüs Kaptanlığı (2 Yıllık)

Otomotiv Teknolojisi (2 Yıllık)

Otopsi Yardımcılığı (2 Yıllık)

Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık)

Pastacılık ve Ekmekçilik (2 Yıllık)

Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık)

Pazarlama (2 Yıllık)

Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri (2 Yıllık)

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (2 Yıllık)

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık)

Podoloji (2 Yıllık)

Polimer Teknolojisi (2 Yıllık)

Posta Hizmetleri (2 Yıllık)

Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık)

Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık)

Radyoterapi (2 Yıllık)

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (2 Yıllık)

Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Makinistliği (2 Yıllık)

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 Yıllık)

Reklamcılık (2 Yıllık)

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (2 Yıllık)

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (2 Yıllık)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık)

Sağlık Turizmi İşletmeciliği (2 Yıllık)

Sahne Işık ve Ses Teknolojileri (2 Yıllık)

Sahne ve Dekor Tasarımı (2 Yıllık)

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik (2 Yıllık)

Seracılık (2 Yıllık)

Seramik ve Cam Tasarımı (2 Yıllık)

Siber Güvenlik (2 Yıllık)

Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü (2 Yıllık)

Silah Sanayi Teknikerliği (2 Yıllık)

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık)

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık)

Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık)

Sosyal Güvenlik (2 Yıllık)

Sosyal Hizmetler (2 Yıllık)

Sosyal Medya Yöneticiliği (2 Yıllık)

Spor Yönetimi (2 Yıllık)

Su Altı Teknolojisi (2 Yıllık)

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)

Sulama Teknolojisi (2 Yıllık)

Süt ve Besi Hayvancılığı (2 Yıllık)

Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)

Tahribatsız Muayene (2 Yıllık)

Tapu ve Kadastro (2 Yıllık)

Tarım Makineleri (2 Yıllık)

Tarım Teknolojisi (2 Yıllık)

Tarımsal İşletmecilik (2 Yıllık)

Tarla Bitkileri (2 Yıllık)

Tekstil Teknolojisi (2 Yıllık)

Tekstil ve Halı Makineleri (2 Yıllık)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık)

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (2 Yıllık)

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2 Yıllık)

Tohumculuk Teknolojisi (2 Yıllık)

Turist Rehberliği (2 Yıllık)

Turizm Animasyonu (2 Yıllık)

Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık)

Turizm ve Seyahat Hizmetleri (2 Yıllık)

Uçak Teknolojisi (2 Yıllık)

Uçuş Harekat Yöneticiliği (2 Yıllık)

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (2 Yıllık)

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (2 Yıllık)

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)

Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)

Üretimde Kalite Kontrol (2 Yıllık)

Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık)

Yağ Endüstrisi (2 Yıllık)

Yapı Denetimi (2 Yıllık)

Yapı Ressamlığı (2 Yıllık)

Yapı Tesisat Teknolojisi (2 Yıllık)

Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık)

Yaşlı Bakımı (2 Yıllık)

Yat Kaptanlığı (2 Yıllık)

Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık)

Yerel Yönetimler (2 Yıllık)

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)