Üç aylar başlangıç tarihi 2025-2026: Mübarek üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor?

2025 üç aylar başlangıç tarihi, mübarek Recep, Şaban ve Ramazan aylarına kısa bir zaman kala tüm İslam camiası tarafından araştırılıyor. Müslümanlar için yılın en bereketli manevi dönemlerinden olan üç aylar, her yıl olduğu gibi bu yıl da bol bol ibadet ve dualarla geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle birlikte bu yıl ikinci kez idrak edilecek olan üç aylar tarihi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman, ayın kaçında başlayacak?