Üç aylar başlangıç tarihi 2025-2026: Mübarek üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor?

İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan üç aylar, her yıl olduğu gibi 2025-2026 yılında da milyonlarca Müslüman tarafından büyük bir heyecan ve hazırlıkla bekleniyor. Müslümanların ibadet, dua ve manevi arınma dönemlerinden biri olan bu mübarek zaman dilimi, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Recep ayıyla başlayacak olan üç aylar, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte veda edecek. Peki, üç aylar 2025 yılında ne zaman başlayacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2025-2026 üç ayların başlangıç tarihi.

2025 üç aylar başlangıç tarihi, mübarek Recep, Şaban ve Ramazan aylarına kısa bir zaman kala tüm İslam camiası tarafından araştırılıyor. Müslümanlar için yılın en bereketli manevi dönemlerinden olan üç aylar, her yıl olduğu gibi bu yıl da bol bol ibadet ve dualarla geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle birlikte bu yıl ikinci kez idrak edilecek olan üç aylar tarihi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hicri takvim verilerine göre, 2025 yılında üç aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü Recep ayının başlamasıyla idrak edilmeye başlanacak. Bu tarih, aynı zamanda mübarek Regaib Kandili’nin de içinde bulunduğu haftaya denk geliyor. Böylece 2025 yılına, Müslümanlar manevi bir atmosfer içinde girmiş olacak.

2025-2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NE?

Üç aylar, Müslümanlar için manevi arınma, tövbe ve ibadetlerin yoğunlaştığı özel bir dönemdir. Bu aylarda oruç tutmak, sadaka vermek, Kur’an okumak ve dua etmek büyük sevap olarak kabul edilir. Özellikle Recep ve Şaban ayları, Ramazan-ı Şerif’e hazırlık niteliği taşır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in “Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” duası da bu dönemin değerini vurgular.

