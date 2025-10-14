Üç aylar başlangıç tarihi 2025-2026: Mübarek üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor?
İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan üç aylar, her yıl olduğu gibi 2025-2026 yılında da milyonlarca Müslüman tarafından büyük bir heyecan ve hazırlıkla bekleniyor. Müslümanların ibadet, dua ve manevi arınma dönemlerinden biri olan bu mübarek zaman dilimi, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Recep ayıyla başlayacak olan üç aylar, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte veda edecek. Peki, üç aylar 2025 yılında ne zaman başlayacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2025-2026 üç ayların başlangıç tarihi.
2025 üç aylar başlangıç tarihi, mübarek Recep, Şaban ve Ramazan aylarına kısa bir zaman kala tüm İslam camiası tarafından araştırılıyor. Müslümanlar için yılın en bereketli manevi dönemlerinden olan üç aylar, her yıl olduğu gibi bu yıl da bol bol ibadet ve dualarla geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle birlikte bu yıl ikinci kez idrak edilecek olan üç aylar tarihi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman, ayın kaçında başlayacak?