Üç aylar başlangıç tarihi: 2025 Recep ayının tarihi
Üç ayların başlangıcı, İslam dünyasında büyük bir manevi atmosferin kapılarını aralıyor. Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönem, Müslümanlar için ibadet, dua ve manevi yenilenme zamanı olarak kabul ediliyor. Üç ayların ilk günü olan Recep ayının başlangıcıyla birlikte camilerde özel programlar düzenleniyor, dualar ediliyor ve oruç ibadetine önem veriliyor.
Üç ayların başlangıç tarihi, Müslümanlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İslam inancında rahmet, mağfiret ve bereketin zirveye ulaştığı bu özel dönem; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Manevi bir iklimin habercisi olan üç aylar, Müslümanlara ibadetlerini artırma, ruhlarını arındırma ve hayatlarını yeniden gözden geçirme fırsatı sunuyor. Hicri takvimin yedinci ayı olan Recep ile başlayan bu kutsal süreç, Ramazan Bayramı’nın gelişiyle birlikte sona eriyor.