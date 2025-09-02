Üç aylar başlangıç tarihi: 2025 Recep ayının tarihi

Üç ayların başlangıcı, İslam dünyasında büyük bir manevi atmosferin kapılarını aralıyor. Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönem, Müslümanlar için ibadet, dua ve manevi yenilenme zamanı olarak kabul ediliyor. Üç ayların ilk günü olan Recep ayının başlangıcıyla birlikte camilerde özel programlar düzenleniyor, dualar ediliyor ve oruç ibadetine önem veriliyor.

Üç ayların başlangıç tarihi, Müslümanlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İslam inancında rahmet, mağfiret ve bereketin zirveye ulaştığı bu özel dönem; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Manevi bir iklimin habercisi olan üç aylar, Müslümanlara ibadetlerini artırma, ruhlarını arındırma ve hayatlarını yeniden gözden geçirme fırsatı sunuyor. Hicri takvimin yedinci ayı olan Recep ile başlayan bu kutsal süreç, Ramazan Bayramı’nın gelişiyle birlikte sona eriyor.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar, İslam dünyasında mübarek kabul edilen Recep ayının gelişiyle birlikte başlıyor. Buna göre, bir önceki hicri yılda 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayan Recep ayı, yeni hicri yıl itibarıyla bu kez 21 Aralık 2025 Pazar günü idrak edilecek. Böylece Müslümanlar için rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olarak kabul edilen üç aylar, yılın sonunda yeniden başlamış olacak.

RECEP AYININ ANLAM VE ÖNEMİ

Recep ayı, Hicri takvimin yedinci ayıdır ve İslam dünyasında kutsal kabul edilen dört aydan biridir. Arapçada “azamet, yüceltme” anlamına gelen Receb kelimesi, bu aya gösterilen saygı ve değerle de bağlantılıdır.

Recep ayı, Şaban ve Ramazan aylarıyla birlikte "üç aylar"ın kapısını açar ve manevi iklimin başlangıcını simgeler. Müslümanlar bu ayda oruç tutarak, nafile namazlarla, Kur’an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek Allah’a yakınlaşmaya gayret eder. Recep ayında Regaib Kandili ve Miraç Kandili idrak edilir. Bu geceler, Müslümanların ibadet ve dualarla geçirdiği mübarek zaman dilimleridir.

ÜÇ AYLAR İBADETLERİ

Üç aylar, Müslümanlar için manevi iklimin yoğunlaştığı dönem olarak öne çıkıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu süreçte ibadetlere ayrı bir önem veriliyor. Vatandaşlar, üç aylar boyunca oruç tutarak, nafile namazlarla, Kur’an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek Ramazan’a hazırlanıyor. Özellikle Regaib, Miraç ve Berat kandilleri bu aylarda idrak ediliyor. Sadaka ve yardımlaşma da üç ayların ruhunu yansıtan en önemli ibadetler arasında yer alıyor.

