Üç aylar başlangıç tarihi: 2025 Recep ayının tarihi

ÜÇ AYLAR İBADETLERİ

Üç aylar, Müslümanlar için manevi iklimin yoğunlaştığı dönem olarak öne çıkıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu süreçte ibadetlere ayrı bir önem veriliyor. Vatandaşlar, üç aylar boyunca oruç tutarak, nafile namazlarla, Kur’an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek Ramazan’a hazırlanıyor. Özellikle Regaib, Miraç ve Berat kandilleri bu aylarda idrak ediliyor. Sadaka ve yardımlaşma da üç ayların ruhunu yansıtan en önemli ibadetler arasında yer alıyor.