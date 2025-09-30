Üç aylar başlangıç tarihi 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor? Bu yıl ikinci kez idrak edilecek
Müslümanlar için büyük bir manevi değer taşıyan üç aylar, bu yıl ikinci kez ibadetlerle karşılanacak. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönem, manevi hazırlığın yoğunlaştığı ve Ramazan’a yaklaşmanın heyecanının yaşandığı özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Peki, 2025 yılında üç aylar ne zaman başlayacak?
Üç aylar başlangıç tarihi milyonlarca Müslüman tarafından yakından takip ediliyor. Üç ayların gelişiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da camilerde programlar düzenlenecek, Müslümanlar oruç, dua, sadaka ve Kur’an tilavetiyle bu özel günleri değerlendirecek. Ramazan öncesi manevi bir hazırlık süreci olarak görülen bu aylar, toplumda yardımlaşma ve paylaşma bilincini de güçlendirecek. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor?