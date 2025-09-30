Üç aylar başlangıç tarihi 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor? Bu yıl ikinci kez idrak edilecek

Müslümanlar için büyük bir manevi değer taşıyan üç aylar, bu yıl ikinci kez ibadetlerle karşılanacak. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönem, manevi hazırlığın yoğunlaştığı ve Ramazan’a yaklaşmanın heyecanının yaşandığı özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Peki, 2025 yılında üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç aylar başlangıç tarihi milyonlarca Müslüman tarafından yakından takip ediliyor. Üç ayların gelişiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da camilerde programlar düzenlenecek, Müslümanlar oruç, dua, sadaka ve Kur’an tilavetiyle bu özel günleri değerlendirecek. Ramazan öncesi manevi bir hazırlık süreci olarak görülen bu aylar, toplumda yardımlaşma ve paylaşma bilincini de güçlendirecek. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre üç aylar, 21 Aralık 2025 Pazar günü Recep ayıyla birlikte başlayacak. Bu tarihten itibaren Müslümanlar kandil gecelerini idrak edecek, Ramazan’a doğru manevi bir yolculuğa çıkacak.

2026 KANDİL GÜNLERİ

Üç aylar içinde yer alan kandiller de ayrı bir önem taşıyor. Takvime göre 2026 yılında kandillerin tarihleri şöyle olacak:

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

ÜÇ AYLARIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Diyanet tarafından üç ayların önemiyle ilgili şu sözler söyleniyor;

"Üç aylar, ilahi rahmet ve mağfiretin varlık âlemini kuşattığı, müminlerin topluca ibadete yöneldiği aylardır.

Cenabı Allah'ın kulları için açtığı sonsuz lütuf kapılarının ilki Recep ayıdır. Bu ay Müminlerin, Cenâb-ı Hakk’a iman ve ilticalarının, Resûlüllah’a itaat ve muhabbetinin bir nişanesidir.

Recep ayında, iki mübarek gece inanan gönüllere misafir olur.

Bunlardan biri Regaib gecesidir.

Regaib, bütün istek ve arzularımızı Allah’ın rızasına bağlamaya çalışmak demektir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancımızın Rabbimize yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize öğretir.

Diğeri ise Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) ümmetine emaneti olan Mescid-i Aksa ile bütünleşen Miraç gecesidir.

Miraç, maddi heveslerden manevi değerlere geçmeyi, fani olandan baki olana yücelmeyi bizlere hatırlatır.

Recep ayından sonra, ruhen ve bedenen Ramazan’a hazırlandığımız Şaban ayı karşılar bizi.

Şaban’ın ortasında parlayan Berat gecesi, kederden ve ilahi cezadan kurtulmanın, af ve afiyete kavuşmanın Allah’a kullukta gizli olduğunu hatırlatır bize.

Üç ayların sonuncusu, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı şeriftir.

Ramazan; oruç, Kur’ân, infak, zekât, arınma ve tefekkür ayıdır.

Ramazanın son günlerinde kadrini bilenler için bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini ihya ederiz. Ve nihayet Rabbimize itaatkâr bir kul olmanın mutluluğuyla bayrama erişiriz."

