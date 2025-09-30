Üç aylar başlangıç tarihi 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor? Bu yıl ikinci kez idrak edilecek

ÜÇ AYLARIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Diyanet tarafından üç ayların önemiyle ilgili şu sözler söyleniyor;



"Üç aylar, ilahi rahmet ve mağfiretin varlık âlemini kuşattığı, müminlerin topluca ibadete yöneldiği aylardır.



Cenabı Allah'ın kulları için açtığı sonsuz lütuf kapılarının ilki Recep ayıdır. Bu ay Müminlerin, Cenâb-ı Hakk’a iman ve ilticalarının, Resûlüllah’a itaat ve muhabbetinin bir nişanesidir.



Recep ayında, iki mübarek gece inanan gönüllere misafir olur.



Bunlardan biri Regaib gecesidir.



Regaib, bütün istek ve arzularımızı Allah’ın rızasına bağlamaya çalışmak demektir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancımızın Rabbimize yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize öğretir.



Diğeri ise Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) ümmetine emaneti olan Mescid-i Aksa ile bütünleşen Miraç gecesidir.



Miraç, maddi heveslerden manevi değerlere geçmeyi, fani olandan baki olana yücelmeyi bizlere hatırlatır.



Recep ayından sonra, ruhen ve bedenen Ramazan’a hazırlandığımız Şaban ayı karşılar bizi.



Şaban’ın ortasında parlayan Berat gecesi, kederden ve ilahi cezadan kurtulmanın, af ve afiyete kavuşmanın Allah’a kullukta gizli olduğunu hatırlatır bize.



Üç ayların sonuncusu, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı şeriftir.



Ramazan; oruç, Kur’ân, infak, zekât, arınma ve tefekkür ayıdır.



Ramazanın son günlerinde kadrini bilenler için bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini ihya ederiz. Ve nihayet Rabbimize itaatkâr bir kul olmanın mutluluğuyla bayrama erişiriz."