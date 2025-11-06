Üç aylar başlangıç tarihi: 3 aylar ne zaman?
06.11.2025 13:15
2025 yılı için mübarek üç ayların başlangıç tarihi açıklandı. Üç Aylar yani Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar bu yıl aralık ayına denk geliyor. Peki, Üç Aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?
Hicri takvime göre bu yılın mübarek Üç Aylar dönemi, 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak. Recep ayıyla birlikte başlayan bu kutsal süreç, Müslümanlar için manevi bir yenilenme dönemini ifade ediyor.
Bu yıl Recep Ayı 15-19 Ocak 2026, Şaban Ayı 20 Ocak - 2 Şubat 2026, Ramazan Ayı ise 19 Şubat - 19 Mart 2026 tarihleri arasında idrak edilecek. Üç Aylar içerisinde yer alan önemli gecelerden Regaib Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe günü dualarla karşılanacak.
ÜÇ AYLAR İBADETLERİ
Ramazan’a uzanan bu dönemde ibadet, dua ve tövbe ile geçirilen zamanların, manevi huzuru artıracağı belirtiliyor.
Nafile namazlar kılmak, özellikle kandil gecelerinde ibadeti çoğaltmak.
Kur’ân-ı Kerîm okumak, anlamaya çalışmak ve tefekkür için zaman ayırmak.
Tövbe edip dua etmek; günahlardan dönerek Allah’a yönelmek.
Zikir, tesbih ve salavat ile Allah’a şükretmek, O’nu anmak.
İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak, sadaka ve zekât gibi hayır işlerini artırmak.
Güç yetirenler için nafile oruç tutmak; özellikle Şaban ayında oruç tutmaya yönelik rivayetler vardır.