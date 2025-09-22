Üç aylar başlangıç tarihi: Üç aylar ne zaman?

Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi kabul edilen üç aylar, 2025 yılında Recep ayının başlamasıyla idrak edilmeye başlanacak. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek dönem boyunca Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Ramazan ayında Kadir Gecesi kutlanacak.

Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının açıldığı mübarek üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Üç aylar süresince Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi idrak edilecek. Hicri takvimin miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün geri gelmesi, zaman zaman dikkat çekici bir tabloya yol açıyor. Bu durumun nadir bir örneği olarak, 2025 yılında üç aylar iki kez idrak edilecek. İlk üç aylar yılın başında Ocak-Mart döneminde yaşanırken, ikinci üç aylar ise yılın sonuna denk gelip 2026 yılına sarkacak.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Buna göre, bir önceki hicri yılda 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayan Recep ayı, yeni hicri yıl itibarıyla bu kez 21 Aralık 2025 Pazar günü idrak edilecek.


Bu süreçte Şaban ayı 20 Ocak 2026 Salı günü başlayacak. Ardından Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayıp 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü kutlanacak.

ÜÇ AYLARIN İLKİ RECEP AYININ ÖNEMİ NE?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan üç ayların başlangıcıdır. Bu yönüyle Ramazan’a bir hazırlık ve kulluk bilincini tazeleme dönemidir. Recep, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen dört haram aydan biridir. Bu aylarda savaş, kavga ve fitneden uzak durmak, barış ve kardeşlik duygularını güçlendirmek önemlidir.


Recep ayında, üç ayların manevi atmosferini başlatan Regaib Kandili idrak edilir. Bu gece, Allah’ın rahmet ve mağfiretinin bolca tecelli ettiği mübarek bir zaman dilimi kabul edilir.

