Üç aylar başlangıç tarihi: Üç aylar ne zaman?

Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının açıldığı mübarek üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Üç aylar süresince Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi idrak edilecek. Hicri takvimin miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün geri gelmesi, zaman zaman dikkat çekici bir tabloya yol açıyor. Bu durumun nadir bir örneği olarak, 2025 yılında üç aylar iki kez idrak edilecek. İlk üç aylar yılın başında Ocak-Mart döneminde yaşanırken, ikinci üç aylar ise yılın sonuna denk gelip 2026 yılına sarkacak.