Üç aylar başlangıcı 2025-2026: Üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor?
07.12.2025 09:11
Tuğba Öztürk
Üç aylar başlangıç tarihi, milyonlarca Müslüman tarafından araştırılmaya başladı. Bu yıl ikinci kez idrak edilecek olan üç aylar, Recep ayıyla başlayacak, Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek. İslam inancına göre manevi yoğunluğun arttığı, rahmet ve bereket mevsimi olarak kabul edilen üç aylar tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 dini günler takvimi sonrasında belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor?
Milyonlarca Müslümanın oruç ve ibadetlerle geçireceği 2025-2026 üç aylar dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ile netleşti. İşte üç aylar başlangıcı ve Ramazan ayı takvimi.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üç aylar, Hicri takvimin yedinci ayı olan Recep ayının ilk günü ile başlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025-2026 dini günler takvimine göre, üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.
Buna göre; Üç aylar, 21 Aralık 2025 Pazar günü Recep ayının başlamasıyla idrak edilmeye başlanacak.
2025-2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi