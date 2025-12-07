Üç aylar başlangıcı 2025-2026: Üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor?

Üç aylar, Hicri takvimin yedinci ayı olan Recep ayının ilk günü ile başlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025-2026 dini günler takvimine göre, üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, 21 Aralık 2025 Pazar günü Recep ayının başlamasıyla idrak edilmeye başlanacak.