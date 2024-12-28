Üç aylar başlangıcı 2025: Recep ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet, 2025 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Buna göre 2025 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 1 Ocak Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak.





