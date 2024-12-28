Üç aylar başlangıcı 2025: Recep ayı ne zaman başlıyor?
Recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar için geri sayım sürüyor. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Peki, üç ayların ilki olan Recep ayı ne zaman başlayacak?
Diyanet, 2025 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Buna göre 2025 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 1 Ocak Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak.