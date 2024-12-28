Üç aylar başlangıcı 2025: Recep ayı ne zaman başlıyor?

Recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar için geri sayım sürüyor. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Peki, üç ayların ilki olan Recep ayı ne zaman başlayacak?

Üç aylar başlangıcı 2025: Recep ayı ne zaman başlıyor? - 1

Diyanet, 2025 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Buna göre 2025 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 1 Ocak Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak.


TÜRKİYE HABERLERİ

Üç aylar başlangıcı 2025: Recep ayı ne zaman başlıyor? - 2

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

Üç aylar başlangıcı 2025: Recep ayı ne zaman başlıyor? - 3

YILIN İLK KANDİLİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre,  2 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.


Üç aylar başlangıcı 2025: Recep ayı ne zaman başlıyor? - 4

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 26 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 13 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.


Üç aylar başlangıcı 2025: Recep ayı ne zaman başlıyor? - 5

KADİR GECESİ MART AYINDA

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

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