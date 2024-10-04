Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman başlayacak? (Diyanet dini günler takvimi)
Üç ayların başlayacağı tarihle ilgili araştırmalar başladı. Mübarek üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan aylarıyla idrak edilecek. Her yıl olduğu gibi önümüzdeki yılda da vatandaşlar üç ayların gelişiyle birlikte bol bol dua edecek ve dini vazifelerini yerine getirecek. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlayacak?
2025 üç aylar tarihi tüm İslam camiası tarafından merakla sorgulanıyor. 2025 yılının başlamasıyla birlikte eda edilecek olan üç ayların hemen sonrasında ise Regaip Kandili idrak edilecek. Diyanet tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında, önümüzdeki yıl üç ayların başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlayacak?