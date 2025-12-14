Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman başlayacak? Diyanet takvimi duyurdu
14.12.2025 10:22
NTV - Haber Merkezi
Üç aylar başlangıcı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan tarihler arasında yer alıyor. Kutsal aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barından üç aylar için artık kısa bir zaman kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda da üç ayların başlamasıyla birlikte milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlayacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Müslümanlar için manevi arınma, tövbe ve ibadetlerin yoğunlaştığı özel bir dönem olan üç aylar, Recep ayının başlamasıyla birlikte idrak edilecek. Recep ayının sona ermesinin ardından ise Şaban ve Ramazan ayları ihya edilecek. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlıyor?
2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üç aylar, Hicri takvimin yedinci ayı olan Recep ayının ilk günü ile başlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025-2026 dini günler takvimine göre, üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.
Buna göre; Üç aylar, 21 Aralık 2025 Pazar günü Recep ayının başlamasıyla idrak edilmeye başlanacak.
ÜÇ AYLARDA NELER YAPILIR?
Üç aylar, Hicri takvimde yer alan ve İslam dinine göre mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için bu dönemde ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve mübarek Ramazan ayına hazırlık yapılır.
Peygamber Muhammed'in bir hadisine göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmetinin ayıdır. Ayrıca Recep ayı, Regaib Kandili ve Miraç Kandili'ni; Şaban ayı Berat Kandili'ni ve Ramazan ayı da Kadir Gecesini barındırır.
2025-2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi