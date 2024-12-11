Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor? (Diyanet dini günler takvimi)

Üç ayların ne zaman başlayacağı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç ayların başlamasıyla birlikte, milyonlarca Müslüman dini vazifelerini yerine getirerek bol bol ibadet edecek. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlıyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi.

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor? (Diyanet dini günler takvimi) - 1

2025 yılında üç ayların başlayacağı tarih, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte belli oldu. İslam camiası için büyük önem taşıyan üç ayların başlangıcıyla birlikte recep ayı da idrak edilecek. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlıyor?

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Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor? (Diyanet dini günler takvimi) - 2

2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor? (Diyanet dini günler takvimi) - 3

REGAİP KANDİLİ TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor? (Diyanet dini günler takvimi) - 4

2025 KANDİL GÜNLERİ

2025 yılı Üç Aylar ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekilde düzenlenmiştir;

Üç Aylar Başlangıcı (Recep Ayının İlk Günü): 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Ayı başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

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