Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor? (Diyanet dini günler takvimi)

2025 yılında üç ayların başlayacağı tarih, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte belli oldu. İslam camiası için büyük önem taşıyan üç ayların başlangıcıyla birlikte recep ayı da idrak edilecek. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlıyor?