Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor? (Diyanet dini günler takvimi)
Üç ayların ne zaman başlayacağı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç ayların başlamasıyla birlikte, milyonlarca Müslüman dini vazifelerini yerine getirerek bol bol ibadet edecek. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlıyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi.
2025 yılında üç ayların başlayacağı tarih, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte belli oldu. İslam camiası için büyük önem taşıyan üç ayların başlangıcıyla birlikte recep ayı da idrak edilecek. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlıyor?