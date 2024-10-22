Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor, Receb ayı hangi gün? Diyanet üç aylar takvimi belli oldu

2025 yılında üç ayların ne zaman başlayacağı, Receb, Şaban ve Ramazan aylarının idrak edilecek olması nedeniyle tüm İslam camiası tarafından merak ediliyor. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlıyor, Receb ayı hangi gün?

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor, Receb ayı hangi gün? Diyanet üç aylar takvimi belli oldu - 1

Tüm İslam alemi tarafından kutsal aylar olarak kabul edilen üç aylar için geri sayım başladı. 2025 yılına artık kısa bir zaman kalmasıyla birlikte üç ayların ilk ayı olan Receb ayının başlayacağı tarih merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda üç ayların gelmesiyle birlikte vatandaşlar ibadetlerini edecek ve bol bol dua okuyacak. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlıyor?

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Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor, Receb ayı hangi gün? Diyanet üç aylar takvimi belli oldu - 2

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

Regaib Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor, Receb ayı hangi gün? Diyanet üç aylar takvimi belli oldu - 3

ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazanın İslam toplumlarında çok değerli olduğunu söyledi.

Recep ve şaban aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirten Bozkurt, üç aylar içinde birçok önemli gün ve gecenin olduğunu anımsattı.

Üç aylar ile içindeki gün ve gecelerin Müslümanların maneviyatını artırdığını ifade eden Bozkurt, "Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat olarak görmeli, bunları af ve mağfiretimize vesile kılmalıyız. Yani tövbe ve istiğfar etmeli, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Varsa ihmal ettiklerimiz onları telafi etmeye çalışmalıyız." dedi.

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor, Receb ayı hangi gün? Diyanet üç aylar takvimi belli oldu - 4

Özellikle recep, şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olduğunu hatırlatan Bozkurt, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur'an-ı Kerim okumak gerektiğini dile getirdi.

Recep ve şaban aylarından sonra ramazan ayının idrak edileceğini anlatan Bozkurt, "Ramazan ayında oruç tutmak, teravih kılmak, hayır hasenat yapmak gibi çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki bir sureye isim olan Kadir Gecesi de bu ayda." ifadelerini kullandı.

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