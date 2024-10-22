Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman başlıyor, Receb ayı hangi gün? Diyanet üç aylar takvimi belli oldu
2025 yılında üç ayların ne zaman başlayacağı, Receb, Şaban ve Ramazan aylarının idrak edilecek olması nedeniyle tüm İslam camiası tarafından merak ediliyor. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlıyor, Receb ayı hangi gün?
Tüm İslam alemi tarafından kutsal aylar olarak kabul edilen üç aylar için geri sayım başladı. 2025 yılına artık kısa bir zaman kalmasıyla birlikte üç ayların ilk ayı olan Receb ayının başlayacağı tarih merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda üç ayların gelmesiyle birlikte vatandaşlar ibadetlerini edecek ve bol bol dua okuyacak. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlıyor?