Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman, Recep ayı hangi ayda başlıyor? (2025 Diyanet dini günler takvimi)

Üç aylar başlangıcı, 2025 yılına kısa bir zaman kala tüm İslam camiası tarafından merakla araştırılıyor. Müslüman alemi için kutsal aylar arasında yer alan ve Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç aylar tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, üç ayların başlayacağı ve biteceği tarihler duyuruldu. Peki, 2025 üç aylar ne zaman, Recep ayı hangi ayda başlıyor?

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman, Recep ayı hangi ayda başlıyor? (2025 Diyanet dini günler takvimi) - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte üç ayların bu yıl idrak edileceği tarih belli oldu. Tüm İslam aleminin dini duygularla beklediği üç aylar'da, ilk önce Recep, sonra Şaban ve en son Ramazan ayı eda edilecek. Peki, 2025 yılında üç aylar ne zaman başlayacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman, Recep ayı hangi ayda başlıyor? (2025 Diyanet dini günler takvimi) - 2

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Üç aylar, Recep ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman, Recep ayı hangi ayda başlıyor? (2025 Diyanet dini günler takvimi) - 3

ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazanın İslam toplumlarında çok değerli olduğunu söyledi.

Recep ve şaban aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirten Bozkurt, üç aylar içinde birçok önemli gün ve gecenin olduğunu anımsattı.

Üç aylar ile içindeki gün ve gecelerin Müslümanların maneviyatını artırdığını ifade eden Bozkurt, "Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat olarak görmeli, bunları af ve mağfiretimize vesile kılmalıyız. Yani tövbe ve istiğfar etmeli, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Varsa ihmal ettiklerimiz onları telafi etmeye çalışmalıyız." dedi.

Özellikle recep, şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olduğunu hatırlatan Bozkurt, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur'an-ı Kerim okumak gerektiğini dile getirdi.

Recep ve şaban aylarından sonra ramazan ayının idrak edileceğini anlatan Bozkurt, "Ramazan ayında oruç tutmak, teravih kılmak, hayır hasenat yapmak gibi çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki bir sureye isim olan Kadir Gecesi de bu ayda." ifadelerini kullandı.

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman, Recep ayı hangi ayda başlıyor? (2025 Diyanet dini günler takvimi) - 4

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman, Recep ayı hangi ayda başlıyor? (2025 Diyanet dini günler takvimi) - 5

2025 KANDİL GÜNLERİ

2025 yılı Üç Aylar ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekilde düzenlenmiştir;

Üç Aylar Başlangıcı (Recep Ayının İlk Günü): 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Ayı başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

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