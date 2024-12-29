Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylar ne zaman, Recep ayı hangi ayda başlıyor? (2025 Diyanet dini günler takvimi)
Üç aylar başlangıcı, 2025 yılına kısa bir zaman kala tüm İslam camiası tarafından merakla araştırılıyor. Müslüman alemi için kutsal aylar arasında yer alan ve Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç aylar tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, üç ayların başlayacağı ve biteceği tarihler duyuruldu. Peki, 2025 üç aylar ne zaman, Recep ayı hangi ayda başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte üç ayların bu yıl idrak edileceği tarih belli oldu. Tüm İslam aleminin dini duygularla beklediği üç aylar'da, ilk önce Recep, sonra Şaban ve en son Ramazan ayı eda edilecek. Peki, 2025 yılında üç aylar ne zaman başlayacak?