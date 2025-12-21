Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylarda neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
Üç aylar başlangıcı, tüm İslam camiası tarafından merakla beklenen rahmet ve bereket dolu aylar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre, bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, hicri ay hesaplamalarına göre bugün ikinci kez giriliyor. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi kutsal geceler yer alıyor. Bolluk ve bereket ayları olarak bilinen üç ayların anlamı, önemi ve ibadetleri merak ediliyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylarda neler yapılır, ibadetleri ve duaları nelerdir?
2025 yılında ikinci kez idrak edilecek olan üç aylar, dini vazifelerini yerine getirmek için bekleyen milyonlarca kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Tüm İslam alemi için bolluk ve bereket ayları olan üç aylar bugün itibarıyla başlayacak. Recep ayıyla birlikte bugün başlayacak olan üç aylar, Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek. Peki, üç aylarda neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 dini günler takvimi sonrasında üç ayların başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu.
Buna göre; Üç aylar, Recep ayıyla birlikte 21 Aralık 2025 Pazar günü (bugün) başlayacak ve 19 Mart 2026 Perşembe günü Ramazan ayının bitişiyle birlikte sona erecek.
ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, beş kandil gecesinin dördünün üç aylar içinde olduğunu belirtti.
Hz. Muhammed'in üç aylara dikkati çekerek, "Allah'ım recep ve şaban aylarını bizim için bereketli kıl ve bizi ramazana eriştir" duasını yaptığını aktaran Kapukaya, Müslümanların üç ayları bereketli geçirmesi gerektiğini ifade etti.
Üç aylarda oruç tutmak ve nafile namazları artırmak gerektiğini belirten Kapukaya, "Mübarek üç aylar kulluğumuz gözden geçirmemiz için fırsat günleri ve geceleridir." dedi.
Dünya hayatı içerisindeki maddi ve manevi tehlikeler nedeniyle özellikle üç aylarda Allah'a sığınmak gerektiğini anlatan Kapukaya, "Üç ayların başında olan recep ve şaban ayları adeta bizi ramazana hazırlıyor. Ramazan ayların sultanıdır. Ramazanın içinde en mübarek gece olan Kadir Gecesi vardır. Kulun Allah'a en yakın olduğu aydır ramazan. Tövbe ve istiğfarın yapıldığı, duaların kabul edildiği bir aydır." değerlendirmesinde bulundu.
ÜÇ AYLARDA NELER YAPILIR?
Üç aylar, Hicri takvimde yer alan ve İslam dinine göre mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için bu dönemde ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve mübarek Ramazan ayına hazırlık yapılır.
Peygamber Muhammed'in bir hadisine göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmetinin ayıdır. Ayrıca Recep ayı, Regaib Kandili ve Miraç Kandili'ni; Şaban ayı Berat Kandili'ni ve Ramazan ayı da Kadir Gecesini barındırır.
ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı 21 Aralık tarihinde recep ayında idrak edilecek. Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak.
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
ÜÇ AYLAR İBADETLER NELERDİR?
Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.
Üç aylarda şu ibadetlerin yapılması gerekir;
- Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
- Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
- Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
- 4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı
- Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
- Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.
- Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
- Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
- Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
- Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.
- Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.