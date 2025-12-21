Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylarda neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, beş kandil gecesinin dördünün üç aylar içinde olduğunu belirtti.

Hz. Muhammed'in üç aylara dikkati çekerek, "Allah'ım recep ve şaban aylarını bizim için bereketli kıl ve bizi ramazana eriştir" duasını yaptığını aktaran Kapukaya, Müslümanların üç ayları bereketli geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Üç aylarda oruç tutmak ve nafile namazları artırmak gerektiğini belirten Kapukaya, "Mübarek üç aylar kulluğumuz gözden geçirmemiz için fırsat günleri ve geceleridir." dedi.

Dünya hayatı içerisindeki maddi ve manevi tehlikeler nedeniyle özellikle üç aylarda Allah'a sığınmak gerektiğini anlatan Kapukaya, "Üç ayların başında olan recep ve şaban ayları adeta bizi ramazana hazırlıyor. Ramazan ayların sultanıdır. Ramazanın içinde en mübarek gece olan Kadir Gecesi vardır. Kulun Allah'a en yakın olduğu aydır ramazan. Tövbe ve istiğfarın yapıldığı, duaların kabul edildiği bir aydır." değerlendirmesinde bulundu.