Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylarda neler yapılır? Üç ayların önemi ve ibadetleri neler?

Üç aylar başlangıcı, milyonlarca Müslüman tarafından meraklanan beklenen ve maneviyatı yüksek olan aylar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte üç aylar tarihi belli olmuştu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç aylar, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetleri içinde barındıracak. Bolluk ve bereket ayları olarak bilinen üç ayların anlamı, önemi ve ibadetleri merak ediliyor. Peki, 2025 Üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylarda neler yapılır, önemi ne ve ibadetleri neler?

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylarda neler yapılır? Üç ayların önemi ve ibadetleri neler? - 1

2025 yılı üç aylar başlangıç tarihi, dini vazifelerini yerine getirmek için bekleyen milyonlarca kişi tarafından sorgulanmaya başladı. İslam camiası için çok değerli olan üç aylar bugün itibarıyla başlayacak. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek. Peki, 2025 üç aylarda neler yapılır, önemi ve ibadetleri neler?

TÜRKİYE HABERLERİ

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylarda neler yapılır? Üç ayların önemi ve ibadetleri neler? - 2

2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2024 Çarşamba günü (Bugün) başlayacak.

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylarda neler yapılır? Üç ayların önemi ve ibadetleri neler? - 3

ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, beş kandil gecesinin dördünün üç aylar içinde olduğunu söyledi.

Hz. Muhammed'in üç aylara dikkati çekerek, "Allah'ım recep ve şaban aylarını bizim için bereketli kıl ve bizi ramazana eriştir" duasını yaptığını aktaran Kapukaya, Müslümanların üç ayları bereketli geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Üç aylarda oruç tutmak ve nafile namazları artırmak gerektiğini belirten Kapukaya, "Mübarek üç aylar kulluğumuz gözden geçirmemiz için fırsat günleri ve geceleridir." dedi.

Dünya hayatı içerisindeki maddi ve manevi tehlikeler nedeniyle özellikle üç aylarda Allah'a sığınmak gerektiğini anlatan Kapukaya, "Üç ayların başında olan recep ve şaban ayları adeta bizi ramazana hazırlıyor. Ramazan ayların sultanıdır. Ramazanın içinde en mübarek gece olan Kadir Gecesi vardır. Kulun Allah'a en yakın olduğu aydır ramazan. Tövbe ve istiğfarın yapıldığı, duaların kabul edildiği bir aydır." değerlendirmesinde bulundu.

Kapukaya, üç aylarda Kur'an-ı Kerim'i anlama ve yaşamaya daha fazla özen göstermek gerektiğini kaydetti.

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylarda neler yapılır? Üç ayların önemi ve ibadetleri neler? - 4

ÜÇ AYLARDA NELER YAPILIR?

Üç aylar, Hicri takvimde yer alan ve İslam dinine göre mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için bu dönemde ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve mübarek Ramazan ayına hazırlık yapılır.

Peygamber Muhammed'in bir hadisine göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmetinin ayıdır. Ayrıca Recep ayı, Regaib Kandili ve Miraç Kandili'ni; Şaban ayı Berat Kandili'ni ve Ramazan ayı da Kadir Gecesini barındırır.

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylarda neler yapılır? Üç ayların önemi ve ibadetleri neler? - 5

2025 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 2 Ocak 2025 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar günü, Berat Kandili ise 14 Şubat 2025 Cuma günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 tarihinde başlayacak.

Üç aylar başlangıcı 2025: Üç aylarda neler yapılır? Üç ayların önemi ve ibadetleri neler? - 6

ÜÇ AYLAR İBADETLER NELER?

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

İşte üç aylarda yapılması gerekenler;

- Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

- Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

- Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

- 4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

- Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

- Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

- Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

- Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

- Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

- Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

- Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

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