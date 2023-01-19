Üç aylar başlangıcı: (Recep, Şaban, Ramazan): Üç aylar ne zaman? İlk kandil (Regaip Kandili) ocak ayı içinde idrak edilecek

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç ayların başlamasına kısa bir süre kaldı. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Peki, üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ayın kaçında idrak edilecek? İlk kadil (Regaip Kandili) ne zaman?

Üç aylar başlangıcı: (Recep, Şaban, Ramazan): Üç aylar ne zaman? İlk kandil (Regaip Kandili) ocak ayı içinde idrak edilecek - 1

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylar, 23 Ocak Pazartesi günü Recep ayı ile başlayacak.
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.

Üç aylar başlangıcı: (Recep, Şaban, Ramazan): Üç aylar ne zaman? İlk kandil (Regaip Kandili) ocak ayı içinde idrak edilecek - 2

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilir.  Yılın ilk kandili olan Regaib, bu yıl 26 Ocak Perşembe gecesine denk geliyor.

Üç aylar başlangıcı: (Recep, Şaban, Ramazan): Üç aylar ne zaman? İlk kandil (Regaip Kandili) ocak ayı içinde idrak edilecek - 3

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

Üç aylar başlangıcı: (Recep, Şaban, Ramazan): Üç aylar ne zaman? İlk kandil (Regaip Kandili) ocak ayı içinde idrak edilecek - 4

DİYANET TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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