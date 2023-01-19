Üç aylar başlangıcı: (Recep, Şaban, Ramazan): Üç aylar ne zaman? İlk kandil (Regaip Kandili) ocak ayı içinde idrak edilecek

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylar, 23 Ocak Pazartesi günü Recep ayı ile başlayacak.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.