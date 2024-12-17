Üç aylar ne zaman? 2025 Recep ayı hangi gün başlayacak?
Üç ayların ne zaman başlayacağı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Üç ayların başlamasıyla birlikte ilk olarak Recep, sonra Şaban ve en son Ramazan ayı idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında ise üç aylar takvimi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman? 2025 Recep ayı hangi gün başlayacak?
2025 Recep ayı için geri sayım başladı. Üç ayların başlangıcıyla birlikte idrak edilecek olan Recep ayında, milyonlarca Müslüman dini vazifelerini yerine getirecek ve bol bol ibadet edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte üç aylar ve Recep ayının başlayacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.