Üç aylar ne zaman başlayacak? 2025-2026 Diyanet üç aylar başlangıç tarihi belli oldu
Müslüman alemi için büyük manevi öneme sahip olan üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor ve bu dönem, kandilleri de içerisinde barındırdığı için Müslümanlar tarafından maneviyatın ve bereketin arttığı aylar olarak kabul ediliyor.
Üç aylar, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da dualarla ve ibadetlerle karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 dini günler takvimi sonrasında Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.