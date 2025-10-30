Üç aylar ne zaman başlayacak? 2025-2026 Diyanet üç aylar başlangıç tarihi belli oldu

Müslüman alemi için büyük manevi öneme sahip olan üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor ve bu dönem, kandilleri de içerisinde barındırdığı için Müslümanlar tarafından maneviyatın ve bereketin arttığı aylar olarak kabul ediliyor.

Üç aylar, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da dualarla ve ibadetlerle karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 dini günler takvimi sonrasında Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

2025-2026 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hicri takvim verilerine göre, 2025 yılında üç aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü Recep ayının başlamasıyla idrak edilmeye başlanacak.

Bu tarih, aynı zamanda mübarek Regaib Kandili’nin de içinde bulunduğu haftaya denk geliyor. Böylece 2025 yılına, Müslümanlar manevi bir atmosfer içinde girmiş olacak.

2025-2026 ÜÇ AYLAR VE KANDİL TAKVİMİ

Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NE?

Üç aylar, Müslümanlar için manevi arınma, tövbe ve ibadetlerin yoğunlaştığı özel bir dönemdir. Bu aylarda oruç tutmak, sadaka vermek, Kur’an okumak ve dua etmek büyük sevap olarak kabul edilir.

Özellikle Recep ve Şaban ayları, Ramazan-ı Şerif’e hazırlık niteliği taşır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in “Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” duası da bu dönemin değerini vurgular.

