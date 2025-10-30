Üç aylar ne zaman başlayacak? 2025-2026 Diyanet üç aylar başlangıç tarihi belli oldu

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NE?

Üç aylar, Müslümanlar için manevi arınma, tövbe ve ibadetlerin yoğunlaştığı özel bir dönemdir. Bu aylarda oruç tutmak, sadaka vermek, Kur’an okumak ve dua etmek büyük sevap olarak kabul edilir.



Özellikle Recep ve Şaban ayları, Ramazan-ı Şerif’e hazırlık niteliği taşır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in “Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” duası da bu dönemin değerini vurgular.