Üç aylar ne zaman başlayacak? (2025 Diyanet Receb ayı başlangıç tarihi)
Üç ayların ne zaman başlayacağı, yılın son kandili olan Mevlid Kandili'nin idrak edilmesiyle birlikte merak konusu oldu. Receb, Şaban ve Ramazan ayını kapsayan üç ayların önümüzdeki sene hangi tarihlerde idrak edileceği sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında üç aylar tarihi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak?
2025 üç aylar tarihi için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca Müslüman vatandaş, üç ayların gelmesiyle birlikte bol bol ibadet ederek dini vazifelerini yerine getiriyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte Regaip Kandili'de idrak edilecek. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlayacak?