Üç aylar ne zaman başlayacak? 2025 Regaip Kandili ne zaman?
İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylara geri sayım başladı. Yeni yıl öncesi araştırmalarına hız veren pek çok kişi, üç ayların başlangıç tarihine ilişkin Diyanet verilerini öğrenmek istiyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? 2025 Regaip Kandili ne zaman?
Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. İşte, 2025 üç aylar takvimi...