Üç aylar ne zaman başlayacak? 2025'in ilk kandili ne zaman?
2025 yılına sayılı günler kala, bu yıl içinde idrak edilecek dini günler vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Ramazan ayını da içinde barındıran üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ne zaman başlayacağı ve bu aylar içinde ihya edilecek kandillerin tarihi merak ediliyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? Kandil ne zaman?
"Üç aylar ne zaman?" sorusunun yanıtı, tüm İslam coğrafyası tarafından yeni yıla az bir zaman kala merak ediliyor. Recep ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, gelecek yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimiyle birlikte üç ayların başlayacağı tarih belli oldu. İşte, 2025 üç aylar takvimi ve kandil tarihleri...