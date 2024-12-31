Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep ayının 1. gecesi ne zaman?
Üç ayların başlangıç tarihi, yeni yıla sayılı saatler kala ibadetlerini ihya edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. İslam dünyasında büyük önem verilen üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep ayının ilk gününün ocak ayında başlayacağını duyurdu. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor?
Üç ayların başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. Üç aylar her yıl heyecanla bekleniliyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayları halk arasında üç aylar olarak biliyor. İşte Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre 2025 Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri...