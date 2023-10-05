Üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor? (2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi)

Üç ayların ne zaman başlayacağı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek. Bu mübarek aylarda ise milyonlarca Müslüman vatandaş ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2024 üç aylar ne zaman idrak edilecek?

Üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor? (2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi) - 1

Üç aylar, İslam dininde birçok vatandaşın beklediği günler arasında yer alıyor. Her yıl üç aylar, receb ayıyla birlikte başlar ve bu ayda Regaip Kandili idrak edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler ve kandil takvimi sonrasında, üç aylar tarihi belli oldu. Peki, üç aylar bu yıl ne zaman, hangi aya denk geliyor?

TÜRKİYE HABERLERİ

Üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor? (2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi) - 2

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.

Üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor? (2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi) - 3

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

Üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor? (2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi) - 4

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

  • 11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
  • 12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
  • 6 Şubat Salı: Mirac Kandili
  • 24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
  • 11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
  • 5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
  • 9 Nisan Salı: Arefe
  • 10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
  • 11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
  • 12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
  • 15 Haziran Cumartesi: Arefe
  • 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
  • 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
  • 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
  • 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
  • 7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
  • 16 Temmuz Salı: Aşure Günü
  • 14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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