Üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor? (2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi)

Üç aylar, İslam dininde birçok vatandaşın beklediği günler arasında yer alıyor. Her yıl üç aylar, receb ayıyla birlikte başlar ve bu ayda Regaip Kandili idrak edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler ve kandil takvimi sonrasında, üç aylar tarihi belli oldu. Peki, üç aylar bu yıl ne zaman, hangi aya denk geliyor?