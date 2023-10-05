Üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor? (2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi)
Üç ayların ne zaman başlayacağı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek. Bu mübarek aylarda ise milyonlarca Müslüman vatandaş ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2024 üç aylar ne zaman idrak edilecek?
Üç aylar, İslam dininde birçok vatandaşın beklediği günler arasında yer alıyor. Her yıl üç aylar, receb ayıyla birlikte başlar ve bu ayda Regaip Kandili idrak edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler ve kandil takvimi sonrasında, üç aylar tarihi belli oldu. Peki, üç aylar bu yıl ne zaman, hangi aya denk geliyor?