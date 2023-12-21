Üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor? 2024 Receb ayı için geri sayım

Üç ayların başlayacağı tarih, dini vazifelerini yerine getirmek için mübarek ayların gelmesini bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç aylar tarihi tüm İslam camiasını yakından ilgilendiriyor. Peki, üç aylar başlangıcı ne zaman? 2024 Receb ayı ne zamana denk geliyor?

Üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor? 2024 Receb ayı için geri sayım - 1

2024 yılı dini günler takvimi, üç ayların başlangıcına kısa bir zaman kala sorgulanıyor. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, Ramazan ayının bitimiyle sona erecek. Peki, üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor?

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Üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor? 2024 Receb ayı için geri sayım - 2

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.

Üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor? 2024 Receb ayı için geri sayım - 3

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

Üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor? 2024 Receb ayı için geri sayım - 4

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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