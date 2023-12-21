Üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor? 2024 Receb ayı için geri sayım
Üç ayların başlayacağı tarih, dini vazifelerini yerine getirmek için mübarek ayların gelmesini bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç aylar tarihi tüm İslam camiasını yakından ilgilendiriyor. Peki, üç aylar başlangıcı ne zaman? 2024 Receb ayı ne zamana denk geliyor?
2024 yılı dini günler takvimi, üç ayların başlangıcına kısa bir zaman kala sorgulanıyor. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, Ramazan ayının bitimiyle sona erecek. Peki, üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor?