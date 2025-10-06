Üç aylar ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet üç aylar başlangıç tarihi

Müslüman alemi için büyük bir manevi öneme sahip olan üç aylar, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da ibadetlerle karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek zaman dilimi, milyonlarca Müslüman için ibadet, dua ve manevi arınma fırsatı sunuyor. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlayacak?

2025 üç aylar başlangıç tarihi, tüm İslam alemi tarafından araştırılan ve merak edilen tarihler arasında yer alıyor. Manevi yenilenme, tövbe ve ibadetlerin artacağı üç aylar, Müslümanlar tarafından bu yıl yine eda edilecek. Receb, Şaban ve en son Ramazan ayının idrak edileceği üç aylar tarihi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak?

2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre üç ayların ilki olan Recep ayı, 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak. Böylece 2026 yılına girerken Müslümanlar üç ayların manevi atmosferine adım atmış olacak. Recep ayını, 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan Şaban ayı takip edecek. Üç ayların zirvesi kabul edilen Ramazan ayı ise 19 Şubat 2025 Perşembe günü başlayacak.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ

Üç aylar; manevi yenilenme, tövbe, sabır ve ibadetlerin artması açısından Müslümanlar için çok kıymetli bir dönemdir. Bu süreçte özellikle oruç, namaz, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve hayır işleri önem kazanır. Kandillerin de peş peşe idrak edilmesi, üç ayları diğer zamanlardan farklı kılan en önemli hususlardan biridir.

2026 KANDİL GÜNLERİ

Üç aylar içinde yer alan kandiller de ayrı bir önem taşıyor. Takvime göre 2026 yılında kandillerin tarihleri şöyle olacak:

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

