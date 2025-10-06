Üç aylar ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet üç aylar başlangıç tarihi
Müslüman alemi için büyük bir manevi öneme sahip olan üç aylar, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da ibadetlerle karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek zaman dilimi, milyonlarca Müslüman için ibadet, dua ve manevi arınma fırsatı sunuyor. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlayacak?
2025 üç aylar başlangıç tarihi, tüm İslam alemi tarafından araştırılan ve merak edilen tarihler arasında yer alıyor. Manevi yenilenme, tövbe ve ibadetlerin artacağı üç aylar, Müslümanlar tarafından bu yıl yine eda edilecek. Receb, Şaban ve en son Ramazan ayının idrak edileceği üç aylar tarihi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak?