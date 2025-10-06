Üç aylar ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet üç aylar başlangıç tarihi

2025 üç aylar başlangıç tarihi, tüm İslam alemi tarafından araştırılan ve merak edilen tarihler arasında yer alıyor. Manevi yenilenme, tövbe ve ibadetlerin artacağı üç aylar, Müslümanlar tarafından bu yıl yine eda edilecek. Receb, Şaban ve en son Ramazan ayının idrak edileceği üç aylar tarihi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak?