Üç aylar ne zaman idrak edilecek? Receb ayı ne zaman? (2025 Diyanet üç aylar takvimi)
Üç ayların ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları tüm İslam camiası tarafından yapılmaya başladı. İslam camiası için kutsal aylar arasında yer alan 2025 üç aylar, Receb ayıyla başlayacak daha sonrasında ise Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte üç aylar tarihi belli oldu. Peki, 2025 üç aylar ne zaman idrak edilecek? Receb ayı ne zaman?
2025 üç aylar tarihi, dini vazifelerini yerine getirmek için üç ayların başlayacağı tarihi araştıran Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Müslümanları ilk önce Receb sonra Şaban aylarıyla buluşturacak olan üç aylar, vatandaşları adım adım Ramazan ayına yaklaştıracak. Peki, 2025 üç aylar ne zaman idrak edilecek? Receb ayı ne zaman?