Üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2025-2026 Üç aylar (Recep ayı) orucu nasıl, kaç gün tutulur?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir. (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, 5/348-349 [3534])

Oruç tutmak Ramazan ayında farzdır. (el-Bakara, 2/184-185)



Buna göre; Recep ve Şaban ayında tutulan oruçlar nafile orucu olarak yer almaktadır. Farz olan oruç Ramazan ayında tutulan oruçtur.