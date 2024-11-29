Üç Aylar (Receb, Şaban, Ramazan) ne zaman? 2025 Diyanet kandil günleri belli oldu

2025 yılında Üç Aylar'ın ne zaman başlayacağı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da içinde barındıran Üç Aylar tarihi belli oldu. Peki, Üç Aylar ne zaman başlayacak?