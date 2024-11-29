Üç Aylar (Receb, Şaban, Ramazan) ne zaman? 2025 Diyanet kandil günleri belli oldu

Üç Aylar başlangıç tarihi, Receb, Şaban ve Ramazan aylarını karşılayacak olan milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanmaya başladı. İslam dininde büyük bir yeri olan Üç Aylar'ın başlamasıyla birlikte ilk kandil idrak edilecek ve vatandaşlar bol bol ibadet edecek. Peki, 2025 Üç Aylar ne zaman başlıyor?

Üç Aylar (Receb, Şaban, Ramazan) ne zaman? 2025 Diyanet kandil günleri belli oldu - 1

2025 yılında Üç Aylar'ın ne zaman başlayacağı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da içinde barındıran Üç Aylar tarihi belli oldu. Peki, Üç Aylar ne zaman başlayacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Üç Aylar (Receb, Şaban, Ramazan) ne zaman? 2025 Diyanet kandil günleri belli oldu - 2

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

Üç Aylar (Receb, Şaban, Ramazan) ne zaman? 2025 Diyanet kandil günleri belli oldu - 3

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Üç Aylar (Receb, Şaban, Ramazan) ne zaman? 2025 Diyanet kandil günleri belli oldu - 4

2025 KANDİL GÜNLERİ

2025 yılı Üç Aylar ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekilde düzenlenmiştir;

Üç Aylar Başlangıcı (Recep Ayının İlk Günü): 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Ayı başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

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