Üç Aylar (Receb, Şaban, Ramazan) ne zaman? 2025 Diyanet kandil günleri belli oldu
Üç Aylar başlangıç tarihi, Receb, Şaban ve Ramazan aylarını karşılayacak olan milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanmaya başladı. İslam dininde büyük bir yeri olan Üç Aylar'ın başlamasıyla birlikte ilk kandil idrak edilecek ve vatandaşlar bol bol ibadet edecek. Peki, 2025 Üç Aylar ne zaman başlıyor?
2025 yılında Üç Aylar'ın ne zaman başlayacağı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da içinde barındıran Üç Aylar tarihi belli oldu. Peki, Üç Aylar ne zaman başlayacak?