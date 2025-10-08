Üç aylar takvimi 2025: Üç aylar ne zaman başlayacak, önemi ne?

2025 üç aylar için geri sayım başladı. Recep ayıyla başlayan, Şaban ayıyla devam eden ve en son Ramazan ayının idrak edilmesiyle sona eren üç aylar, bu yıl yine milyonlarca vatandaşlar tarafından ibadetlerle karşılaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 üç aylar takvimi sonrasında üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. İşte Diyanet'e göre üç aylar tarihi.