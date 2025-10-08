Üç aylar takvimi 2025: Üç aylar ne zaman başlayacak, önemi ne?

Müslüman alemi için manevi bir yenilenme dönemi olarak kabul edilen üç aylar, her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. Ramazan ayına hazırlık sürecini de kapsayan bu mübarek aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlayacak, önemi nedir? İşte Diyanet’in 2025 dini günler takvimine göre üç ayların başlangıç tarihi ve önemi.

Üç aylar takvimi 2025: Üç aylar ne zaman başlayacak, önemi ne? - 1

2025 üç aylar için geri sayım başladı. Recep ayıyla başlayan, Şaban ayıyla devam eden ve en son Ramazan ayının idrak edilmesiyle sona eren üç aylar, bu yıl yine milyonlarca vatandaşlar tarafından ibadetlerle karşılaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 üç aylar takvimi sonrasında üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. İşte Diyanet'e göre üç aylar tarihi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Üç aylar takvimi 2025: Üç aylar ne zaman başlayacak, önemi ne? - 2

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre üç ayların ilki olan Recep ayı, 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak. Recep ayını, 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan Şaban ayı takip edecek.

Üç ayların son ayı ve en mübarek ayı olan Ramazan ayı ise 19 Şubat 2025 Perşembe günü başlayacak.

Üç aylar takvimi 2025: Üç aylar ne zaman başlayacak, önemi ne? - 3

2026 KANDİL GÜNLERİ

Üç aylar içinde yer alan kandiller de ayrı bir önem taşıyor. Takvime göre 2026 yılında kandillerin tarihleri şöyle olacak:

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Üç aylar takvimi 2025: Üç aylar ne zaman başlayacak, önemi ne? - 4

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NE?

Üç aylar, İslam dünyasında günahlardan arınma, ibadetlere yönelme ve Ramazan’a hazırlık süreci olarak görülür. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Recep ve Şaban aylarını ibadetle geçirir, Ramazan için hazırlık yapardı. Bu aylarda özellikle oruç, dua, Kur’an tilaveti, sadaka ve tövbe ibadetlerine önem verilmesi tavsiye edilir.

Recep ayı, Allah’ın rahmet kapılarının açıldığı, kulların af ve mağfiret dilediği aydır.

Şaban ayı, Peygamberimizin ibadete en çok yöneldiği aylardan biri olup, Berat Kandili ile bilinir.

Ramazan ayı ise oruç ibadetinin farz kılındığı, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı mübarek aydır.

DAHA FAZLA GÖSTER