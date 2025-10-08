Üç aylar takvimi 2025: Üç aylar ne zaman başlayacak, önemi ne?
Müslüman alemi için manevi bir yenilenme dönemi olarak kabul edilen üç aylar, her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. Ramazan ayına hazırlık sürecini de kapsayan bu mübarek aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor. Peki, 2025 üç aylar ne zaman başlayacak, önemi nedir? İşte Diyanet’in 2025 dini günler takvimine göre üç ayların başlangıç tarihi ve önemi.
2025 üç aylar için geri sayım başladı. Recep ayıyla başlayan, Şaban ayıyla devam eden ve en son Ramazan ayının idrak edilmesiyle sona eren üç aylar, bu yıl yine milyonlarca vatandaşlar tarafından ibadetlerle karşılaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 üç aylar takvimi sonrasında üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. İşte Diyanet'e göre üç aylar tarihi.