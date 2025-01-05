Üç aylarda oruç tutulur mu? Üç aylar orucu ne zaman tutulur?
Mukaddes üç aylar idrak edilmeye başladı. Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili'nin idrak edilmesinin ardından Ramazan ayı başlayacak. Bu aya dair merak edilen bir diğer konu ise oruç tutmaya yönelik. Peki, üç aylar orucu ne zaman tutulur? Üç aylarda oruç tutulur mu?
İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. İşte, "3 aylarda oruç tutulur mu?" sorusunun yanıtı...