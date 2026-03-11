Üç bölgede üç ayrı deprem. Naci Görür'den "Problem olabilir" uyarısı

Bölgede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken bugün bir deprem de Ankara'nın Haymana ilçesinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Haymana olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Son olarak ise Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.