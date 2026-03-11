Üç bölgede üç ayrı deprem. Naci Görür'den "Problem olabilir" uyarısı
11.03.2026 16:13
Son Güncelleme: 11.03.2026 16:34
NTV - Haber Merkezi
Kahramanmaraş, Denizli ve Ankara'da bugün meydana gelen depremlere ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, üç bölgedeki fayı uyarıp "Problem olabilir." uyarısında bulundu.
Bugün, Denizli güne 4 büyüklüğünde deprem ile uyandı.
Geçen günlerde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarının yaşandığı kentte hala panik havası hakim.
KAHRAMANMARAŞ VE ANKARA'DA DA DEPREM
Bölgede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken bugün bir deprem de Ankara'nın Haymana ilçesinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Haymana olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Son olarak ise Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremlerin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bugünlerde depremlerin fazlalaştığına dikkat çeken Görür, üç deprem için değerlendirme yaptı.
"PROBLEM OLABİLİR"
Depremlerin meydana geldiği bölgelerin tektonik özelliklerine göre graben ya da doğrultu atılımlı fay zonlarının yakın yerlerinde olduğunu dikkat çeken Görür, "Fayların çoğu levha içi yapılar." dedi.
Denizli'deki Buldan Fayı’nın kapasitesinin fazla olduğuna vurgu yapan Görür, "Konya’daki fay küçük bir parça, Kahramanmaraş'taki fay ise bölge için problem olabilir." ifadelerini kullandı.